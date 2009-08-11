Цена на золото опустилась

По итогам торгов 10 августа золото подешевело четвертую торговую сессию подряд. Цена опустилась ниже $950 за унцию, сообщает k2kapital. .

На торгах COMEX в понедельник наиболее активные контракты с поставкой в декабре упали на $12,60, или 1,3%, до $946,90 за унцию. Контракты с поставкой в августе подешевели на $12,30, или 1,3%, до $945.

Контракты на серебро с поставкой в сентябре подешевели на 31,3 цента, или 2,1%, до $14,355 за унцию.