НБУ снизил учетную ставку на 0,25%

Правление Национального банка (НБУ) 10 августа приняло решение снизить учетную ставку с 11% до 10,25%.

Об этом говорится в письме НБУ коммерческим банкам №14-011/3725-15129 от 10 августа.

Согласно письму НБУ, изменение учетной ставки закреплено постановлением правления центрального банка от 10 августа 2009 года (№468)

Кроме того правление НБУ обращает внимание на продолжение в июле 2009 года отдельных позитивных тенденций в развитии монетарной сферы. В частности в письме Нацбанка отмечается, что меры принятые НБУ имели позитивное влияние на состояние денежно-кредитной сферы, свидетельством чему является снижение инфляционного давления (в июле впервые в текущем году была зафиксирована дефляция потребительских цен) и постепенный рост вкладов населения в банковской системе.

В тоже время Нацбанк отмечает, что улучшение ситуации в финансовом секторе все еще является неустойчивым, а ситуация в реальном секторе экономики остается достаточно напряженной. «Из-за относительно высоких ставок по кредитам предприятия пока еще не могут получить от банковской системы необходимую кредитную поддержку для возобновления производства» - говорится в письме НБУ.

В письме указывается, что изменение учетной ставки проводится для «закрепления позитивных тенденций на денежно-кредитном рынке и создания стимулов для улучшения ситуации в реальном секторе экономики».

Справка УНИАН. В сентябре 2004 года размер учетной ставки НБУ был повышен с 7 до 7,5%, в октябре - до 8%, в ноябре - до 9%. В августе 2005 года размер учетной ставки был повышен до 9,5%, в октябре 2006 г. - снижен до 8,5%, в мае 2007 г. - снижен до 8%.

С 1 января 2008 года Нацбанк повысил учетную ставку с 8% до 10%, а с 30 апреля - до 12% годовых.

С 15 июня 2009 года учетная ставка снижена с 12% - до 11% годовых.