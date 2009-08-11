Минфин разместил ОВГЗ на сумму 118,9 млн. грн.
10 августа
Министерство финансов Украины вчера, 10 августа, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 118 млн. 857,3 тыс. грн. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минфина, размещенном на официальном сайте ведомства.
Минфин разместил 10 тыс. облигаций на сумму 8 млн. 935,8 тыс. грн. с доходностью на уровне 23% годовых и погашением 17 февраля 2010 г.; 10 тыс. облигаций на сумму 8 млн. 342,5 тыс. грн. с уровнем доходности 28% годовых и погашением 28 апреля 2010 г.; а также 5 тыс. облигаций на сумму 101 млн. 579 тыс. грн. с уровнем доходности 23% годовых и погашением 27 апреля 2011 г.
Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, Госбюджетом на 2009 год предусмотрено путем размещения ОВГЗ получить доходы на общую сумму 26 млрд. грн. В этой сумме не учитываются бумаги, выпущенные правительством в рамках докапитализации коммерческих банков на 44 млрд. грн.