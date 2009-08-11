Минфин разместил ОВГЗ на сумму 118,9 млн. грн.

Министерство финансов Украины вчера, 10 августа, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 118 млн. 857,3 тыс. грн. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минфина, размещенном на официальном сайте ведомства.

Минфин разместил 10 тыс. облигаций на сумму 8 млн. 935,8 тыс. грн. с доходностью на уровне 23% годовых и погашением 17 февраля 2010 г.; 10 тыс. облигаций на сумму 8 млн. 342,5 тыс. грн. с уровнем доходности 28% годовых и погашением 28 апреля 2010 г.; а также 5 тыс. облигаций на сумму 101 млн. 579 тыс. грн. с уровнем доходности 23% годовых и погашением 27 апреля 2011 г.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, Госбюджетом на 2009 год предусмотрено путем размещения ОВГЗ получить доходы на общую сумму 26 млрд. грн. В этой сумме не учитываются бумаги, выпущенные правительством в рамках докапитализации коммерческих банков на 44 млрд. грн.