Курс доллара в банках повысился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,06 грн./долл., что на 0,3% дороже, по сравнению с 10 августа, продают – по 8,14 грн./долл., на 0,4% дороже. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,02-8,11 грн./долл., по продаже – 8,10-8,25 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках немного увеличился, по сравнению с 10 августа, и составляет сегодня 11,37/11,60 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,25-11,47 грн./евро, по продаже – в пределах 11,50-11,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 10 августа, повысился на 0,3% и составляет в среднем 0,2395 грн./рубль, продажи – незначительно повысился, до 0,2560 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,25 грн./рубль, по продаже – 0,25-0,265 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 8,07 грн./долл., что на 0,3% дороже, чем вчера, продажи – 8,15 грн./долл., на 0,4% дороже. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,03-8,11 грн./долл., по продаже – 8,12-8,25 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно изменился, по сравнению с 10 августа, и составляет 11,40/11,59 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,30-11,48 грн./евро, по продаже – в пределах 11,54-11,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 10 августа, повысился на 1% и составляет в среднем 0,2380 грн./рубль, курс продажи – незначительно понизился, до 0,2576 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,25 грн./рубль, по продаже – 0,252-0,265 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,02/8,15 грн., евро – 11,25/11,65 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,00/8,12 грн., евро – 11,10/11,60 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,00/8,10 грн., евро – 11,30/11,55 грн., рубль – 0,244/0,254 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 11 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,71, к евро – 10,949742, к российскому рублю – 0,2436.