Межбанк: доллар открылся ростом

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,0485/8,0770 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2534/43, котировки по евро-гривне повысились – 11,4030/11,4480. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,4168/70 (понедельник - 1,4191/93).

В понедельник Нацбанк вышел на рынок с покупкой и продажей долларов по курсу – 7,7400/7,7700.