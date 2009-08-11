Эксперт: гривня к доллару стабилизируется к лету 2010 г.

Девальвация гривни продолжится до конца текущего года, а также будет наблюдаться в первом квартале 2010 года. Определенная стабилизация курса на уровне, близком к 9 грн. за доллар, произойдет лишь к лету 2010 г.

Такое мнение УНИАН высказал экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, именно к этому времени экономическая ситуация в стране начнет существенно улучшаться, а пики внешних платежей по кредитам будут пройдены.

Эксперт отмечает, что девальвация гривни в течение последних недель отражает курсовые ожидания рынка. «Практически никто не ожидает укрепления гривни в текущем году, и соответствующие настроения задают общий психологический тон на рынке», - подчеркнул А.БЛИНОВ.

К тому же, отметил он, на межбанковском валютном рынке спрос на иностранную валюту устойчиво превышает предложение. Объемы импорта все еще превышают экспорт, а приток капитала в страну слишком низок, чтобы компенсировать потребности в валюте на внешние долговые выплаты. «Поэтому "проседания" валютного курса будут происходить весь 2009 год и продолжатся в начале 2010 года», - считает А.БЛИНОВ.