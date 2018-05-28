Осень, страховые компании уходят в свободное падение?

По всей видимости уже в сентябре, мы станем свидетелями первого громкого банкротства украинского страховщика, по крайней мере, все к этому идет. Претендентом на столь печальную участь является финансовая группа «Страховые традиции», которая может стать первым крупным, или лучше сказать хорошо раскрученным, представителем страхового сектора, который не выдержал испытания финансовым кризисом.

Так, 2 июля Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг приостановила действие всех лицензий на осуществление страховой деятельности рисковой страховой компании ЗАО «Финансовая группа «Страховые традиции» и уже 6 августа комиссия аннулировала лицензии страховщика.

В Госфинуслуг говорят, что не намерены вводить в компании временную администрацию, так как это уже нецелесообразно. «Решение о введении временного администратора Госфинуслуг не намерена принимать, так как решение о введении временной администрации должно носить характер возможного возврата компании к нормальной работе. То есть, это даже предсанационные меры. Сейчас речь идет о том, что говорить о санации уже поздно», - отметила в разговоре с УНИАН директор департамента временного администрирования Госфинуслуг Галина ТРЕТЬЯКОВА.

Стоит отметить, что на 3 сентября назначено проведение общего собрание акционеров ЗАО «ФГ «Страховые традиции». В повестке дня собрания отчет главы правления о финансово-экономическом состоянии ЗАО, рассмотрение предложений главы правления относительно утверждения системы мер по восстановлению платежеспособности компании, реорганизация общества и вопрос изменений в руководстве компании.

Несмотря на то, что повестка дня собрания вселяет некоторый оптимизм в части готовности акционеров и руководства восстановить нормальный режим работы компании, в Госфинуслуг считают, что на собрании, скорее всего, будет принято решение о ликвидации страховщика.

«На 3 сентября назначено собрание акционеров на котором, судя по повестке дня, будет решаться судьба общества. Речь идет о том, что акционеры, скорее всего, будут принимать решение о ликвидации акционерного общества, - отметила Г.ТРЕТЬЯКОВА. – Третье число - это самый ближайший срок развязки всей этой драмы».

Поговорить с руководством ФГ «Страховые традиции» и узнать, что же будет с компанией дальше, так и не удалось – мобильные телефоны одних упрямо молчали, трубку других поднимала секретарь, которая сообщала, что сейчас руководителя нет на месте, и просила перезвонить позже. По словам секретаря, комментировать планы выхода компании из сложившегося положения руководители компании пока не готовы и когда будут готовы - он также не сообщила.

По информации Госфинуслуг, сегодня активов компании недостаточно, для того чтобы обеспечить выполнение всех обязательств, а это значит, что клиентам страховщика, которые все еще надеются получить положенное им страховое возмещение, придется потратить немало времени и денег на судебные разбирательства.

Основными причинами столь резкого ухудшения финансового состояния ФГ «Страховые традиции» эксперты рынка называют ориентацию компании на самые рисковые виды страхование – КАСКО, ОСАГО и медицинское страхование. Так, по итогам 2008 года суммарная доля этих трех видов страхования в портфеле компании составляла почти 90%, в частности КАСКО – 77%, ОСАГО – 11,8% и медстрахование – 0,86%.

При этом существует мнение, что стратегия компании заключалась в быстром захвате максимальной доли рынка, с последующей продажей компании иностранному инвестору. То ли ценой не сошлись, то ли интерес к компании не был достаточно велик, но до начала кризиса компанию так и не продали, а в кризис, сами понимаете, уже не до инвестиций, по крайней мере не в проблемные активы.

Однако сегодня можно говорить о том, что ФГ «Страховые традиции» уйдет с рынка не одна, а в компании с еще одной. И скорее всего, непочетное второе место в этом списке займет СК «Галактика». Так в Госфинуслуг сообщили, что намерены аннулировать страховые лицензии СК «Галактика» уже в ближайшее время.

«Нет необходимости вводить временного администратора. Временный администратор вводится тогда, когда компания начинает становиться неплатежеспособной, но есть возможность возврата ее в точку безубыточной работы» - отметила Г.ТРЕТЬЯКОВА. – «Если мы не вводим временную администрацию, значит уже поздно. Мы к сожалению начали работать с этими двумя субъектами (имеет в виду СК «Галактика» и ФГ «Страховые традиции» - Авт.) слишком поздно».

Завершив работу с ФГ «Страховые традиции» и СК «Галактика», департамент временного администрирования торопится перевести на индивидуальный надзор очередную порцию страховщиков, очевидно для того, чтобы в это раз не было слишком поздно.

«Сегодня (беседа состоялась 10 августа – Авт.) было мое предложение перевести еще несколько компаний в наш департамент под наш надзор», - отметила Г.ТРЕТЬЯКОВА.

Участники рынка все как один говорят о том, что ликвидация такой достаточно большой страховой компании как ФГ «Страховые традиции» безусловно негативно скажется на имидже рынка, но если ликвидировать компанию, то это нужно проводить оперативно.

«Любая ликвидация даже среднего игрока, нанесет удар по имиджу рынка, не скажу что сокрушительный, но достаточно ощутимый» - говорит председатель правления СГ «ТАС» Дмитрий ГРИЦУТА. - «Но, если нет другого решения как ликвидация, то лучше ликвидировать сейчас и не затягивать этот процесс».

По мнению председателя правления СК «Украинская страховая группа» Павла НЕЛЬГИ, ФГ «Страховые традиции» не станет единственной компанией, которую подкосил кризис и в будущем можно ожидать выхода с рынка и других игроков.

К сожалению, первые пара ласточек подтверждает неутешительные прогнозы экспертов и участников рынка о том, что осенью начнут "опадать" страховые компании. Так, еще в начале мая с.г. один из участников рынка рассказал УНИАН, что минимум 30% страховых компаний в период кризиса приостановят свою деятельность и именно осень-2009 станет часом Х для многих из страховщиков.

Как бы там ни было, но пострадают опять-таки клиенты компании, которые то ли из-за своих просчетов и доверчивости, то ли из-за недостаточного контроля за деятельностью страховщиков со стороны Госфинуслуг, теперь должны будут ходить по судам и как-то отбивать свои деньги. Увы-увы, на сегодня путей получения полагающегося клиенту страхового возмещения, в случае ликвидации СК, кроме как обращения в судебные инстанции, нет.

В случае невыполнения страховщиком обязательств перед страхователями на протяжении трех месяцев Госфинуслуг может начать принудительную санацию страховой компании. В порядке процедуры принудительной санации ГФУ устанавливает обязательный для выполнения график осуществления расчетов со страхователями, а также назначает управляющее лицо.

Что касается конкретного страховщика, то Г.ТРЕТЬЯКОВА сообщила, что на сегодня она не располагает информацией о судебных решениях, которые бы подтверждали, что ФГ "Страховые традиции" не выполняла свои обязательства на протяжении более трех месяцев.

Если спасти компанию уже невозможно, то начинается процесс ликвидации. Завершить этот процесс, то есть исключить страховщика из единого государственного реестра страховых компаний, можно, только если компания не имеет обязательств перед страхователями.

Ликвидация страховщика, который имеет обязательства перед страхователями, но не может их исполнить, осуществляется в порядке процедуры банкротства. При этом требования страхователей по договорам страхования, в соответствии с ч. 6 ст. 43 Закона Украины "О страховании", относятся к требованиям первой очереди.

Долги перед клиентами компании-банкрота оплачиваются за счет продажи имущества и других активов такого страховщика. К сожалению, вполне вероятно, что акционеры постараются к этому времени вывести активы из умирающей компании. Поэтому чем раньше будет начат процесс ликвидации (или санации), тем больше шансов получить хоть какую-то часть возмещения.

Что касается доверия к страховщикам, то оно и так не было высоким, просто люди покупали машины в кредит и вынуждены были покупать полисы КАСКО, просто были штрафы и водители покупали полисы ОСАГО, будет обязательное медстрахование будут покупать и эти полисы. Это своего рода принуждение к страхованию. Хотя действительно, при таком уровне доходов мало кто из украинцев готов страховаться добровольно.

Алексей Ватрухин

(УНИАН)