Межбанк: к 12:00 котировки достигли 8,1110/8,1480 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 8,0485/8,0770, к 11:00 цены выросли – 8,0780/8,1090, и к 12:00 достигли уровня 8,1110/8,1480 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2534/43, к 11:00 цены поднялись - 0,2540/50, и к 12:00 составили 0,2548/60. На российском валютном рынке курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 31,8400 (+0,1490).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4168/70, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4030/11,4480, к 11:00 цены ушли вверх - 11,4405/11,4860, и к 12:00 установились на следующих значениях 11,4885/11,5420.