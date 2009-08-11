Межбанк: доллар значительно вырос

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0485/8,0770, к 11:00 цены выросли – 8,0780/8,1090. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,1190/8,1570 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Нацбанк объявил о покупке и продаже долларов США по курсам 7,7500/7,8000.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2534/0,2543, к 11:00 цены поднялись до 0,2540/0,2550 и к 12:00 установились на уровне 0,2548/0,2560. К закрытию цены сконцентрировались в диапазоне 0,2548/58. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,26207 (+0,5697).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне 1,4125/1,4185.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4030/11,4480, к 11:00 цены ушли вверх - 11,4405/11,4860. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,5140/11,5710.