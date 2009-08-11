Снижение НБУ учетной ставки - скорее вынужденная мера

На сегодня снижение Национальным банком Украины учетной ставки на 0,75% - скорее вынужденная мера, считает директор департамента казначейства «БГ Банка» Виктор ЕРАСОВ.

В своем комментарии УНИАН он сказал, что учетная ставка – это показатель, согласно которому рассчитываются штрафы и пеня за несвоевременное выполнение обязательств. При этом предельный размер штрафов не может быть больше двойной учетной ставки НБУ. «Соответственно, снижение учетной ставки приводит к снижению нагрузки в случае временной и/или вынужденной неплатежеспособности», - пояснил В. ЕРАСОВ, отметив при этом, что в улучшении финансовой дисциплины заинтересованы абсолютно все участники рынков.

Учетная ставка указывает, куда будет двигаться рынок, но реальный спрос на денежные средства порождает иные ставки. «Мы видим, что гривневые депозиты привлекаются в диапазоне от 16% до 25%, а за валютные банки готовы давать до 14%. То есть спрос и доступность средств диктуют ставки. Как только Украина получит свободный доступ к иностранным рынкам, мы увидим снижение ставок», - подчеркнул В. ЕРАСОВ.

Дальнейшему снижению учетной ставки будет способствовать улучшение ситуации в стране и снижение кризисных явлений в экономике, отметил банкир.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 12 августа снижает учетную ставку с 11% до 10,25%. Изменение учетной ставки закреплено постановлением правления центрального банка от 10 августа 2009 года (№468)

Справка УНИАН. В сентябре 2004 года размер учетной ставки НБУ был повышен с 7 до 7,5%, в октябре - до 8%, в ноябре - до 9%. В августе 2005 года размер учетной ставки был повышен до 9,5%, в октябре 2006 г. - снижен до 8,5%, в мае 2007 г. - снижен до 8%.

С 1 января 2008 года Нацбанк повысил учетную ставку с 8% до 10%, а с 30 апреля - до 12% годовых.

С 15 июня 2009 года учетная ставка снижена с 12% до 11% годовых.