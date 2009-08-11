Госфинуслуг: «Страховые традиции» примут решение о ликвидации

В Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг считают, что акционеры ЗАО «Финансовая группа «Страховые традиции» на общем собрании 3 сентября примут решение о ликвидации компании.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказала директор департамента временного администрирования Госфинуслуг Галина ТРЕТЬЯКОВА. (Подробнее читайте в материале: «Осень, страховые компании уходят в свободное падение?»)

«На 3 сентября назначено собрание акционеров, на котором, судя по повестке дня, будет решаться судьба общества. Речь идет о том, что акционеры, скорее всего, будут принимать решение о ликвидации акционерного общества», - отметила Г.ТРЕТЬЯКОВА.

По ее словам, Госфинуслуг не намерена вводить в компании временную администрацию, так как это уже нецелесообразно.

«Решение о введении временного администратора Госфинуслуг не намерена принимать, так как решение о введении временной администрации должно носить характер возможного возврата компании к нормальной работе. То есть это даже предсанационные меры. Сейчас говорить о санации уже поздно», - сказала Г. ТРЕТЬЯКОВА.

В повестке дня собрания ФГ «Страховые традиции», назначенного на 3 сентября, - отчет главы правления о финансово-экономическом состоянии ЗАО, рассмотрение предложений главы правления относительно утверждения системы мер по восстановлению платежеспособности компании, реорганизация общества и вопрос изменений в руководстве компании.

Как сообщал УНИАН, 2 июля Госфинуслуг приостановила действие всех лицензий на осуществление страховой деятельности ЗАО «Страховая компания «Галактика» (г. Киев) и ЗАО «Финансовая группа «Страховые традиции» (г. Киев).

6 августа Госфинуслуг аннулировала все лицензии на осуществление страховой деятельности ЗАО «Финансовая группа «Страховые традиции».

Справка УНИАН. ЗАО «Финансовая группа «Страховые традиции» основано в 2002 году.

100 региональных продающих подразделений компании работают в 78 городах Украины.

Уставный капитал компании составляет 44 млн. 134,75 тыс. грн.

Объем страховых платежей ФГ «Страховые традиции» по итогам 2008 г. составил 183,4 млн. грн., страховые выплаты – 71,9 млн. грн.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, на 19 февраля 2007 года более 10% акций компании владели три физических лица, которым принадлежало 32,4628%, 20% и 16,9983%, а также ООО «Аверс» – 13,005%.

В октябре 2008 года кипрская компания «Эт Экспотрейд Лимитед» выкупила 10,04% акций ФГ «Страховые традиции». После данной сделки пакет акций страховщика, принадлежавший одному из акционеров-физлиц, уменьшился с 21,005% до 10,6472%.