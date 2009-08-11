Эксперт: гривня продолжит девальвировать
Если НБУ уменьшит ставку
Если Национальный банк Украины уменьшит ставку рефинансирования для банков, то, поскольку кредитование остается фактически замороженным, банки выведут эти средства на валютный рынок, что приведет к усилению девальвации национальной валюты.
Такое мнение в комментарии УНИАН высказал экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.
По его словам, нынешний уровень ставок Нацбанка оправдан. «Текущий уровень годовой инфляции в Украине составляет 15,5%. Это значит, что реальные ставки по кредитам овернайт от Национального банка составляют -0,5% под обеспечение государственными ценными бумагами (на сегодня ставка составляет 16% - УНИАН) и -2,5% без обеспечения (18% - УНИАН)», - считает эксперт.
Следовательно, пока Украина не преодолеет инфляцию, по его мнению, ожидать выхода на уровень процентных ставок развитых стран не стоит, поскольку банки никогда не будут давать кредиты в большой убыток себе.
В то же время, как отмечает А.БЛИНОВ, учетная ставка в Украине – технический инструмент, который имеет очень опосредствованное отношение к реальной экономике. «НБУ выдает банкам кредиты не по учетной ставке, а по другим ставкам – ставкам по кредитам овернайт и ставке рефинансирования», - говорит А.БЛИНОВ. В настоящее время ставки по кредитам овернайт от НБУ составляют 16% под обеспечение ценными бумагами и 18% без обеспечения, ставка рефинансирования составляет 17%. По состоянию на 11 августа эти ставки не изменялись в связи с пересмотром учетной ставки (хотя изменение этих ставок в ближайшие дни также возможно).
По мнению эксперта, все определяет не размер ставок, а готовность Нацбанка давать деньги, а также готовность коммерческих банков их брать. Например, объемы операций по кредитам овернайт от НБУ за месяц не превышают 100 млн. грн. «При этом банки имеют большие объемы избыточной ликвидности и ежедневно размещают не меньше 200 млн. грн. как депозиты в НБУ под ставку, которая чаще всего составляет 6-8% годовых. Потому говорить о том, что банковской системе нужно удешевить деньги, и все станет хорошо – неправильно», - сказал А.БЛИНОВ.