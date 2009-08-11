Эксперт: гривня продолжит девальвировать

Если Национальный банк Украины уменьшит ставку рефинансирования для банков, то, поскольку кредитование остается фактически замороженным, банки выведут эти средства на валютный рынок, что приведет к усилению девальвации национальной валюты.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, нынешний уровень ставок Нацбанка оправдан. «Текущий уровень годовой инфляции в Украине составляет 15,5%. Это значит, что реальные ставки по кредитам овернайт от Национального банка составляют -0,5% под обеспечение государственными ценными бумагами (на сегодня ставка составляет 16% - УНИАН) и -2,5% без обеспечения (18% - УНИАН)», - считает эксперт.

Следовательно, пока Украина не преодолеет инфляцию, по его мнению, ожидать выхода на уровень процентных ставок развитых стран не стоит, поскольку банки никогда не будут давать кредиты в большой убыток себе.

В то же время, как отмечает А.БЛИНОВ, учетная ставка в Украине – технический инструмент, который имеет очень опосредствованное отношение к реальной экономике. «НБУ выдает банкам кредиты не по учетной ставке, а по другим ставкам – ставкам по кредитам овернайт и ставке рефинансирования», - говорит А.БЛИНОВ. В настоящее время ставки по кредитам овернайт от НБУ составляют 16% под обеспечение ценными бумагами и 18% без обеспечения, ставка рефинансирования составляет 17%. По состоянию на 11 августа эти ставки не изменялись в связи с пересмотром учетной ставки (хотя изменение этих ставок в ближайшие дни также возможно).

По мнению эксперта, все определяет не размер ставок, а готовность Нацбанка давать деньги, а также готовность коммерческих банков их брать. Например, объемы операций по кредитам овернайт от НБУ за месяц не превышают 100 млн. грн. «При этом банки имеют большие объемы избыточной ликвидности и ежедневно размещают не меньше 200 млн. грн. как депозиты в НБУ под ставку, которая чаще всего составляет 6-8% годовых. Потому говорить о том, что банковской системе нужно удешевить деньги, и все станет хорошо – неправильно», - сказал А.БЛИНОВ.