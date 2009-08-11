НБУ уже в августе определится с рекапитализацией «Укрпромбанка»

Национальный банк Украины (НБУ) уже в августе текущего года намерен решить вопрос рекапитализации «Укрпромбанка» или передачи его обязательств в госбанк.

Об этом говорится в «Плане дополнительных мер Национального банка Украины по обеспечению стабильности денежной единицы Украины и банковской системы», утвержденном постановлением НБУ №466 от 6 августа и обнародованном на сайте НБУ.

Так в документе указывается, что Нацбанк должен «обеспечить защиту вкладчиков - физических лиц ООО «Украинский промышленный банк» путем его рекапитализации или передачи обязательств перед ними на общую сумму 6 млрд. 984,8 млн. грн. одному из государственных банков с передачей на соответствующую сумму активов и государственных ценных бумаг». Срок выполнения – август 2009 года.

Также НБУ намерен в ноябре т.г. содействовать реструктуризации задолженности перед нерезидентами ОАО «КБ «Надра» и начать его рекапитализацию.

Как сообщал УНИАН, 6 августа в интервью трем украинским телеканалам премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пообещала решить ситуацию в банке «Надра» и «Укрпромбанке» в течение месяца.