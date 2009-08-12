Банки и нефть замедляют выход из рецессии

Цены на нефть и состояние банков, которые обременены не только собственными, но и клиентскими долгами, являются настораживающими факторами на фоне признаков замедления рецессии мировой экономики, считает Нобелевский лауреат, экономист Пол Кругман, сообщает РИА Новости..

"Беспокойтесь о банках и нефти", - сказал Кругман в интервью телекомпании CNN.

По его мнению, рынок ожидает очередной взлет стоимости энергоресурсов.

"Цены на нефть зависли на отметке около 70 долларов за баррель во время беспрецедентного замедления экономической активности . Это говорит о том, что мы имеем большое давление на поставки нефти. И когда мировая экономика начнет выходить из кризиса, цены на нефть вероятно вырастут довольно сильно, и это большой тормоз для оздоровления", - сказал Кругман.

Мир также не выйдет из рецессии без глобального восстановления рынка труда, считает эксперт.

"Работа, работа и работа! Мы можем иметь техническое оздоровление, когда растет валовой внутренний продукт или промышленное производство. Но это не затрагивает большинства. Пока мы видим, что рынок теряет рабочие места", - сказал Кругман в интервью CNN.

Данные о безработице остаются главным индикатором, отражающим оздоровление глобальной экономики, считает влиятельный экономист.