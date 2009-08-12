АБ «Укргазбанк» допустил дефолт по облигациям серии «С», оферта по которым наступила 3 августа.

Об этом сказано в обзоре инвестиционной компании Concorde Capital (Киев), переданном сегодня агентству УНИАН.

В качестве объяснения эмитент разослал инвесторам письмо, в котором указал, что выкуп невозможен в связи с постановлением Национального банка Украины №421, которое запрещает убыточным банкам осуществлять досрочное погашение своих облигаций. «Мы считаем, что вышеуказанное постановление не вступило в силу, поэтому не может служить юридическим основанием неисполнения оферты. По нашим оценкам, неисполнение оферты в связи с постановлением НБУ №421 может быть легко оспорено инвесторами в суде», - сказано в сообщении инвесткомпании.

В Concorde Capital сообщили, что постановление НБУ №421 от 22 июля 2009 г. «Об отдельных вопросах относительно деятельности банков в период финансово-экономического кризиса» принято с нарушением порядка регистрации, в частности постановление не было зарегистрировано в Министерстве юстиции. Поэтому, считают в инвесткомпании, действие постановления не должно распространяться на банки. В то же время многие банки не хотят иметь конфликтов с регулятором и придерживаются норм данного постановления. "Однако если дело дойдет до суда, то такое постановление там не будет учитываться", - сказали в компании.

Справка УНИАН. ОАО АБ «Укргазбанк» (г. Киев) создано в 1993 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 12,140 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 9,059 млрд. грн., обязательства – 10,767 млрд. грн., уставный капитал банка - 700 млн. грн., собственный капитал – 1,373 млрд. грн.

Убыток банка в первом полугодии текущего года составил 76,419 млн. грн. в 2008 году банк получил прибыль в 204 млн. грн.

По результатам докапитализации "Укргазбанка" при участии государства с 16 июля 2009 года Министерство финансов Украины стало владельцем 81,5789% акций банка.

Ранее АБ «Укргазбанк» самостоятельно осуществил организацию выпуска и первичное размещение облигаций серии «С» общим объемом эмиссии 300 млн. грн.

Целью использования финансовых ресурсов от продажи облигаций является кредитование отечественных предприятий в полном объеме выпуска. Эмитентом заключен с ЗАО «СК «Украинская страховая группа» (№75-0101-0014 от 20 июля 2007 года) договор добровольного страхования ответственности перед третьими лицами на страхование рисков непогашения эмитентом основной суммы долга и невыплаты дохода по облигациям на общую сумму 479,520 млн. грн., при этом предельная сумма ответственности на одну облигацию – 598,40 грн.

Процентная ставка по облигациям на 1-8 процентные периоды составляет 12% годовых. Процентная ставка на 9-20 процентные периоды установлена эмитентом на уровне 16% годовых.

Дата погашения облигаций – 30 июля 2012 года.