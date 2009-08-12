Межбанк открылся ростом

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,1835/8,2105 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2590/0,2500, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,54300/11,5810. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,4093/95 (вторник - 1,4168/70).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с покупкой и продажей долларов по курсу – 7,7400/7,7700.