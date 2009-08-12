Украинские банки получили убыток в размере 13 млрд. грн.

Украинские банки в январе-июле текущего года получили убыток в размере 13 млрд. грн., тогда как за семь месяцев 2008 года прибыль банков составила 6,2 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно предоставленной информации, за семь месяцев 2009 года доходы банков составили 84,2 млрд. грн., в т. ч. процентные – 72,2 млрд. грн. (85,8% от общих доходов), комиссионные – 9 млрд. грн. (10,7%).

Расходы банков по итогам января-июля составили 97,2 млрд. грн., в т. ч. процентные – 39,8 млрд. грн. (41% от общих расходов), отчисления в резервы – 35,9 млрд. грн. (36,9%), комиссионные расходы – 1,6 млрд. грн. (1,6%).

Собственный капитал банков с начала года вырос на 4 млрд. грн. и на 1 августа составлял 125,4 млрд. грн. или 14,4% банковских пассивов.

В структуре собственного капитала оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 82,3%, дивиденды, которые направлены на увеличение уставного капитала, – 0,4%, эмиссионные разницы – 5%, общие резервы, резервный фонд и другие фонды банков – 13,6%, результаты прошлых лет – 0,5%, результаты отчетного года, которые ожидают утверждения, – 0,1%, результаты текущего года – «минус» 10,4%, результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциируемые компании – 8,5%.

Обязательства банков с начала года сократились на 62 млрд. грн. – до 743,8 млрд. грн.

Средства физических лиц в банках с начала года сократились на 14,1 млрд. грн. и на 1 августа т.г. составили 199,1 млрд. грн., или 26,8% от общего объема обязательств.

Средства субъектов хозяйствования с начала года сократились на 18,9 млрд. грн. и на 1 августа составили 116,7 млрд. грн.

Срочные средства населения составляют 150,6 млрд. грн., или 75,6% от общей суммы средств населения, а средства по требованию – 48,5 млрд. грн. или 24,4%.

По состоянию на 1 августа 2009 года активы банков составляли 869,2 млрд. грн., общие активы – 951,9 млрд. грн. Большую часть общих активов составляют кредитные операции – 78,4%.

Как сообщал УНИАН, в январе-июне т.г. убыток украинских банков составил 10,2 млрд. грн.

По итогам 2008 года украинские банки получили прибыль в размере 37,6 млрд. грн.