Эксперт: снижение учетной ставки не удешевит ипотеку и кредиты

Снижение с сегодняшнего дня Национальным банком Украины учетной ставки с 11% до 10,25% не приведет к снижению процентных ставок по ипотечным кредитам, а также по кредитам, выдаваемым коммерческими банками компаниям.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал финансовый директор компании «ПростобанкКонсалтинг» Александр СЕДЫХ.

По его словам, снижение НБУ учетной ставки – это один из инструментов удешевления денег. Это та ставка, под которую Национальный банк кредитует коммерческие банки под залог надежных ценных бумаг (к примеру, государственных облигаций). Другие кредиты, которые выдает Национальный банк коммерческим банкам, также ориентируются на учетную ставку.

Но, учитывая, что на сегодня кредиты предоставляют немногие банки, и доля кредитов в портфеле банков не такая значительная (большая часть приходится на средства юрлиц и депозиты населения), понижение учетной ставки практически не повлияет на удешевление кредитов, считает эксперт.

По мнению А.СЕДЫХ, процентные ставки по кредитам и ипотеке будут понижаться, когда восстановится доверие к банкам. «Тут главный вопрос – насколько Национальному банку удастся удержать курс (валютный – УНИАН), насколько временная администрация в проблемных банках решит все вопросы, и насколько банки, которые Нацбанк рекапитализировал, будут предоставлять кредиты», - добавил он.

Эксперт также отметил, что в нынешних условиях, когда ипотеку выдают всего шесть банков, снижение учетной ставки не повлияет ни на снижение ставок по ипотеке, ни на увеличении количества банков, ее выдающих. По данным А.СЕДЫХ, на сегодняшний день на вторичном рынке Украины из 50 банков ипотеку предлагают «БМ Банк», «Ощадбанк», Universal Bank, «Укрэксимбанк», «Кредит Европа Банк», «Фольксбанк». Процентная ставка в гривне составляет от 22% до 28% сроком от 1 года до 20 лет.

При этом из 35 исследуемых компанией банков кредиты компаниям выдают пять-шесть банков. Процентная ставка в гривне колеблется от 25% до 35%.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 12 августа снижает учетную ставку с 11% до 10,25%. Изменение учетной ставки закреплено постановлением правления центрального банка от 10 августа 2009 года (№468).

Справка УНИАН. В сентябре 2004 года размер учетной ставки НБУ был повышен с 7 до 7,5%, в октябре - до 8%, в ноябре - до 9%. В августе 2005 года размер учетной ставки был повышен до 9,5%, в октябре 2006 г. - снижен до 8,5%, в мае 2007 г. - снижен до 8%.

С 1 января 2008 года Нацбанк повысил учетную ставку с 8% до 10%, а с 30 апреля - до 12% годовых. С 15 июня 2009 года учетная ставка снижена с 12% до 11% годовых.