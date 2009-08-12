Уманский: снижение учетной ставки НБУ - сигнал комбанкам

И.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ приветствует решение Национального банка по снижению учетной ставки с 11% до 10,25%, и считает, что это станет сигналом коммерческим банкам для снижения ставок по кредитам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам в Кабинете Министров.

«Я благодарен Национальному Банку за такое решение. Я надеюсь, что оно будет воспринято как сигнал для остальных (для коммерческих банков – УНИАН)», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день нет экономически обоснованных причин для достаточно высоких действующих сегодня ставок по кредитам и депозитам.

Вместе с этим, министр отметил, что на сегодняшний день рынок, к сожалению, «игнорирует» сигналы и реальные экономические основания для формирования ценовой политики».

«Это решение НБУ, я думаю, а) это сигнал, б) это предупреждение для банковского сектора. Если он не отреагирует, я надеюсь, что Национальный Банк предпримет более действенные, не только информативные, а и индикативное решение», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 12 августа снизил учетную ставку с 11% до 10,25%. Изменение учетной ставки закреплено постановлением правления центрального банка от 10 августа 2009 года (№468)

Справка УНИАН. В сентябре 2004 года размер учетной ставки НБУ был повышен с 7 до 7,5%, в октябре - до 8%, в ноябре - до 9%. В августе 2005 года размер учетной ставки был повышен до 9,5%, в октябре 2006 г. - снижен до 8,5%, в мае 2007 г. - снижен до 8%.

С 1 января 2008 года Нацбанк повысил учетную ставку с 8% до 10%, а с 30 апреля - до 12% годовых. С 15 июня 2009 года учетная ставка снижена с 12% до 11% годовых.