Вкладчики проблемных банков планируют провести акции протеста против действий Национального банка Украины, который продолжил в некоторых банках мораторий на удовлетворение требований кредиторов, в конце августа-сентябре текущего года.

Об этом сообщил представитель Объединенного независимого комитета вкладчиков-заемщиков Сергей ГУРЖОВ сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, на сегодняшний день ни одна политическая сила, а также правительство и правоохранительные органы не могут защитить вкладчиков банков от потери денег.

Кроме того, как считает С.ГУРЖОВ, информация о рефинансировании банков Национальным банком остается закрытой для населения, в частности, для вкладчиков. Поэтому в ходе акций протестов ее участники будут требовать от регулятора раскрыть подробные данные о средствах, направленных на рефинансирование банков и последующее использование этих денег.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля т.г. Кабинет Министров Украины утвердил перечень из семи банков для рекапитализации государством: «Надра», «Родовид Банк», «Укргазбанк», «Укрпромбанк» и банк «Киев».

10 июня Кабмин принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Минфин выпустил облигации внутреннего государственного займа на сумму 9,57 млрд. грн. и зачислил их в уставные капиталы «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». В частности, «Родовид Банк» получил в капитал 2,8 млрд. грн., банк «Киев» – 3,6 млрд. грн. и «Укргазбанк» – 3,1 млрд. грн.

Во всех трех указанных банках были введены временная администрация и мораторий на удовлетворение требований кредиторов.