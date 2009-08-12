Снижение НБУ учетной ставки не улучшит кредитование экономики

Снижение Национальным банком Украины учетной ставки на 0,75%, скорее всего, не приведет к значительному снижению ставок рефинансирования банков, и не станет толчком для активизации кредитования экономики.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор казначейства ОАО «Ерсте Банк» Роман БОНДАР.

«К сожалению, в Украине учетная ставка Национального банка выполняет больше расчетную функцию, и в незначительной степени влияет на уровень реального рефинансирования банков», - отметил банкир. Реальные ставки рефинансирования коммерческих банков в Украине намного выше уровня учетной ставки. На сегодняшний день НБУ предоставляет средства банкам под обеспечение государственными ценными бумагами под 16%, а бланочные кредиты (без обеспечения) под 18% годовых, отметил Р.БОНДАР.

По его мнению, с точки зрения банков, ориентиром для них могут служить процентные ставки на первичном рынке размещения облигаций внутреннего государственного займа. Текущий уровень доходности таких ценных бумаг составляет от 20% до 29% в зависимости от срока погашения (от 3-х месяцев до 3-х годов). «В такой ситуации активизация кредитования субъектов рынка по сниженным ставкам вызывает сомнения», - подчеркнул Р.БОДНАР.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 12 августа снижает учетную ставку с 11% до 10,25%. Изменение учетной ставки закреплено постановлением правления центрального банка от 10 августа 2009 года (№468)

Справка УНИАН. В сентябре 2004 года размер учетной ставки НБУ был повышен с 7 до 7,5%, в октябре - до 8%, в ноябре - до 9%. В августе 2005 года размер учетной ставки был повышен до 9,5%, в октябре 2006 г. - снижен до 8,5%, в мае 2007 г. - снижен до 8%.

С 1 января 2008 года Нацбанк повысил учетную ставку с 8% до 10%, а с 30 апреля - до 12% годовых.

С 15 июня 2009 года учетная ставка снижена с 12% до 11% годовых.