Возбуждено 293 уголовных дела по отмыванию денег

По материалам Государственного комитета финансового мониторинга правоохранительные органы возбудили 293 уголовных дела, касающиеся возможного отмывания денег.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга.

С начала года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 620 обобщенных и дополнительных обобщенных материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма.

В частности, в Генеральную прокуратуру Украины передано 18 обобщенных материалов, Государственную налоговую администрацию Украины – 202, Министерство внутренних дел – 189, Службу безопасности Украины – 211.

Основанием для формирования Госфинмониторингом обобщенных материалов стали около 105 тысяч сообщений о сомнительных финансовых операциях, которые подаются субъектами первичного финансового мониторинга, и информация правоохранительных органов.

Больше всего обобщенных материалов находится на рассмотрении у правоохранительных органов Киева, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Одесской и Николаевской областей.

По результатам рассмотрения обобщенных материалов Государственного комитета финансового мониторинга правоохранительные органы возбудили 293 уголовных дела.

В суд направлено 86 уголовных дел, по 74 из которых судами вынесено решение.