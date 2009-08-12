Возбуждено 293 уголовных дела по отмыванию денег
По материалам Госфинмониторинга
По материалам Государственного комитета финансового мониторинга правоохранительные органы возбудили 293 уголовных дела, касающиеся возможного отмывания денег.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга.
С начала года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 620 обобщенных и дополнительных обобщенных материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма.
В частности, в Генеральную прокуратуру Украины передано 18 обобщенных материалов, Государственную налоговую администрацию Украины – 202, Министерство внутренних дел – 189, Службу безопасности Украины – 211.
Основанием для формирования Госфинмониторингом обобщенных материалов стали около 105 тысяч сообщений о сомнительных финансовых операциях, которые подаются субъектами первичного финансового мониторинга, и информация правоохранительных органов.
Больше всего обобщенных материалов находится на рассмотрении у правоохранительных органов Киева, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Одесской и Николаевской областей.
По результатам рассмотрения обобщенных материалов Государственного комитета финансового мониторинга правоохранительные органы возбудили 293 уголовных дела.
В суд направлено 86 уголовных дел, по 74 из которых судами вынесено решение.