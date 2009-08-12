Межбанк: доллар снова значительно подорожал

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1835/8,2105, к 12:00 цены выросли до 8,2240/8,2470. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,2415/8,2645 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:45 Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения – 7,8000.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2490/0,2500, к 12:00 цены поднялись - 0,2512/22. К закрытию цены достигли максимума - 0,2521/31. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,5550 (+0,2943).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4093/95, а к 15:15 выросли до 1,4166/68. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5430/11,5810, к 12:00 цены ушли вверх - 11,6035/11,6355. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня - 11,6575/11,6950.