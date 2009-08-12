Ющенко не совсем удовлетворен работой НБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не в полной мере удовлетворен работой Национального банка по рефинансированию коммерческих банков и критикует НБУ за закрытость процедуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК, комментируя критику правительства работы Нацбанка при проведении рефинансирования комбанков.

«Президент сам критикует Нацбанк, как минимум, за закрытость», - сказал А.ШЛАПАК. Он отметил, что «Президент предлагал Нацбанку внести изменения в нормативную базу и публиковать информацию по рефинансированию банков. Тогда оснований для критики было бы меньше», - сказал А.ШЛАПАК. Он отметил, что на сегодняшний день в Секретариате нет официальной информации Нацбанка о ходе рефинансирования и планах проведения этой процедуры.

«Я скажу откровенно, что у меня нет данных о том, кто и что рефинансирует. Если будут названы цифры, а не слухи, о том, что какому-то банку, у которого капитал допустим 100 млн. (грн.), или какая-то другая цифра, а по документам Нацбанка больше 100% капитала рефинансироваться не может, а ему дали рефинансирование 2 млрд., безусловно, за это надо будет отвечать. Но еще раз скажу, что у меня таких данных нет. Если эти данные есть у правительства, то вместо того, чтобы критиковать систему рефинансирования, надо опубликовать эти данные», - сказал А.ШЛАПАК и добавил, что Президент обратился к Нацбанку с предложением предоставить информацию по рефинансированию. А.ШЛАПАК также отметил, что критика правительства в отношении завышенной ставки рефинансирования является абсолютно абсурдной.

«Это свидетельствует об элементарном или незнании, или нежелании считаться с элементарными правилами цены на деньги. Цена на деньги устанавливается, как минимум, инфляцией. И ставка рефинансирования должна быть позитивной. Это знает любой экономист, который хоть немного понимает в этой системе. Если мы сейчас говорим об инфляции 13-14%, значит, это минимальная цена на ресурс». Кроме того, А.ШЛАПАК отметил, что пониженная ставка рефинансирования может привести к всплеску инфляции.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля т.г. Кабинет Министров Украины утвердил перечень из семи банков для рекапитализации государством: «Надра», «Родовид Банк», «Укргазбанк», «Укрпромбанк» и банк «Киев».

10 июня Кабмин принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Минфин выпустил облигации внутреннего государственного займа на сумму 9,57 млрд. грн. и зачислил их в уставные капиталы «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». В частности, «Родовид Банк» получил в капитал 2,8 млрд. грн., банк «Киев» – 3,6 млрд. грн. и «Укргазбанк» – 3,1 млрд. грн.

Во всех трех указанных банках были введены временная администрация и мораторий на удовлетворение требований кредиторов.