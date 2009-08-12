Уманский: НБУ тормозит рекапитализацию банка «Надра»

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ заявляет, что Национальный банк Украины фактически тормозит процесс рекапитализации банка «Надра», не выполняя ранее достигнутые договоренности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам.

«Начиная с введения временной администрации, а это было 10 августа, к сожалению, прогресса по простому и понятному с самого начала вопросу, без которого мы в капитал входить не будем – вопрос внешних долгов, - продвижения никакого», - сказал И.УМАНСКИЙ. Он отметил, что на сегодняшний день есть решение о рекапитализации, о том, что правительство готово рассматривать вопрос о вхождении в капитал после решения ряда вопросов по банку, в первую очередь, связанных с внешними долгами.

«К сожалению, мы, как не являлись, так и не являемся, участниками этого процесса (решения вопроса с долгами – УНИАН)», - сказал И.УМАНСКИЙ. Он отметил, что Нацбанк не прислушался к рекомендациям Минфина по назначению администратора банка.

«Мы предлагали Национальному банку назначить временным администратором человека, которого мы планируем, в случае рекапитализации, назначить председателем правления. Тогда, по крайней мере, через кадровый вопрос мы могли бы брать на себя ответственность за переговорный процесс (по решению вопроса о внешних долгах – УНИАН). Национальный банк, к сожалению, не прислушался к нашим рекомендациям. Поэтому вопрос по рекапитализации банка «Надра» не продвигается из-за, по моему мнению, не очень понятной позиции в этом отношении НБУ», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля т.г. Кабинет министров Украины утвердил перечень из семи банков для рекапитализации государством: «Надра», «Родовид Банк», «Укргазбанк», «Укрпромбанк» и банк «Киев».

10 июня Кабмин принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Минфин выпустил облигации внутреннего государственного займа на сумму 9,57 млрд. грн. и зачислил их в уставные капиталы «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». В частности, «Родовид Банк» получил в капитал 2,8 млрд. грн., банк «Киев» – 3,6 млрд. грн. и «Укргазбанк» – 3,1 млрд. грн.

В «Плане дополнительных мер Национального банка Украины по обеспечению стабильности денежной единицы Украины и банковской системы», утвержденном постановлением НБУ №466 от 6 августа и обнародованном на сайте НБУ, говорится, что НБУ намерен в ноябре т.г. содействовать реструктуризации задолженности перед нерезидентами ОАО «КБ «Надра» и начать его рекапитализацию.

Напомним, 6 августа в интервью трем украинским телеканалам премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пообещала решить ситуацию в банке «Надра» и «Укрпромбанке» в течение месяца.