Кабмин увеличил уставный капитал «Укрэксимбанка»

Кабинет министров Украины сегодня на своем заседании принял решение об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк Украины» (Укрэксимбанк) на 650 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня журналистам в Кабинете министров.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на заседании 17 июля т.г. принял постановление “Об увеличении уставного капитала ОАО “Государственный экспортно-импортный банк Украины» и внесении изменений в его устав”.

В соответствии с постановлением, уставный капитал “Укрэксимбанка” был увеличен на сумму 999 млн. 999 тыс. 862 гривни путем выпуска новых акций существующей номинальной стоимости с сохранением в собственности государства 100% таких акций.

Справка УНИАН. «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

Активы банка на 1 июля т.г. составляли 56,731 млрд. грн., обязательства – 48,625 млрд. грн., собственный капитал – 8,106 млрд. грн., уставный капитал – 7,354 млрд. грн.

По итогам первого полугодия прибыль "Укрэксимбанка" составила 12,2 млн. грн.

Прибыль банка в 2008 году составила 622,017 млн. грн.