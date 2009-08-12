«Укргазбанк» завершил реструктуризацию кредита

АБ «Укргазбанк» завершил реструктуризацию синдицированного кредита на 23 млн. долл. Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, семь участников кредитного договора по синдикату согласились на реструктуризацию и подписали соглашение о реструктуризации на следующих условиях: реструктуризация задолженности сроком на 3 года; погашение до 20% задолженности на момент заключения соглашения о реструктуризации; установление льготного периода относительно погашения суммы основного долга на 6 месяцев; ежеквартальное погашение суммы основного долга, начиная с февраля 2010 года.

Как сообщал УНИАН, в середине августа 2008 года ОАО АБ "Укргазбанк" подписало договор о привлечении синдицированного кредита на сумму 23 млн. долл. Кредитные средства привлекались на 1 год для финансирования внешнеторговых операций клиентов. Процентная ставка кредита составляет LIBOR+3,25% годовых. Организаторами синдицированного кредита выступили ING Bank N.V. и Standard Bank Plc.

Справка УНИАН. ОАО АБ "Укргазбанк" (Киев) создано в 1993 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 12,140 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,059 млрд. грн., обязательства – 10,767 млрд. грн., уставный капитал – 700 млн. грн., собственный капитал – 1,373 млрд. грн.

В I квартале 2009 года чистая прибыль банка составила 4,162 млн. грн., за 2008 год – 204 млн. грн. Первое полугодие 2009 года банк закончил с убытком 76 млн. грн. против 64 млн. грн. прибыли годом ранее.

По результатам докапитализации "Укргазбанка" при участии государства с 16 июля 2009 года Министерство финансов Украины стало владельцем 81,5789% акций банка.