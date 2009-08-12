НБУ уменьшил ставки по обеспеченным кредитам овернайт до 15,5%

С сегодняшнего дня Национальный банк Украины уменьшил ставку по кредитам овернайт под обеспечение государственными ценными бумагами на 0,5 п.п. – до 15,5%, и без обеспечения (бланковые) на 1 п.п. – до 17%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил руководитель группы советников главы НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ.

«Мы приняли решение о том, что в условиях, когда угроза инфляции ниже, чем угроза спада (экономики – УНИАН), то нам надо идти на постепенное снижение не только учетной, но и других процентных ставок», - прокомментировал представитель НБУ.

Эти ставки такие, которые не помогают противодействовать инфляции, и такие, которые помогают удешевить кредитование, отметил В.ЛИТВИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 12 августа снижает учетную ставку с 11% до 10,25%. Изменение учетной ставки закреплено постановлением правления центрального банка от 10 августа 2009 года (№468)

В сентябре 2004 года размер учетной ставки НБУ был повышен с 7 до 7,5%, в октябре - до 8%, в ноябре - до 9%. В августе 2005 года размер учетной ставки был повышен до 9,5%, в октябре 2006 г. - снижен до 8,5%, в мае 2007 г. - снижен до 8%.

С 1 января 2008 года Нацбанк повысил учетную ставку с 8% до 10%, а с 30 апреля - до 12% годовых.

С 15 июня 2009 года учетная ставка была снижена с 12% до 11% годовых.