УАИБ обжалует в суде постановление Нацбанка

Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса (УАИБ) планирует в суде обжаловать постановление Национального банка Украины (№421 от 22 июля 2009 г.), разрешающее работающим с убытком банкам не выполнять своих обязательств по облигациям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор УАИБ Андрей РЫБАЛЬЧЕНКО.

По его словам, данное постановление, путем применения различных схем, позволяет банкам уклоняться от выполнения своих обязательств по облигациям, что, в свою очередь, может привести к массовому дефолту банковских облигаций.

Как отметили в УАИБ, на начало августа 26 отечественных эмитентов допустили технический дефолт. При этом облигации данных эмитентов, по данным ассоциации, находятся в более чем 200 инвестиционных и негосударственных пенсионных фондах, что, в свою очередь, существенно влияет на их ликвидность.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением (№421 от 22 июля т.г.) ввел ряд ограничений для банков, которые работают с убытком. В частности, регулятор запретил убыточным банкам выдавать необеспеченные (бланковые) кредиты, выкупать свои акции и покупать негосударственные ценные бумаги, а также досрочно погашать выпущенные ними долговые ценные бумаги (кроме случаев, когда погашение осуществляется по цене ниже, чем 50% от номинала).