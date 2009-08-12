Шлапак считает неоправданным увеличение УФ «Укрэксимбанка»

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК считает неоправданным сегодняшнее решение правительства об увеличении на 650 млн. грн. уставного капитала Публичного акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк Украины» (Укрэксимбанк).

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ШЛАПАК высказал сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Я не против того, чтобы деньги отдавали государственному банку. Единственное, хочу отметить, что деньги отдаются под схему рекапитализации. «Укрэксимбанк» не требует сегодня по своим ликвидным показателям никакой рекапитализации», - сказал А.ШЛАПАК.

Он предположил, что эти средства, в соответствии с договоренностью между правительством и «Укрэксимбанком», будут направлены на финансирование какого-либо проекта или программы.

«Тревожит одно: если сейчас таким образом начать капитализировать «Ощадбанк» или «Укрэксимбанк», то может не хватить финансовых ресурсов на реальную капитализацию других банков, к примеру «Укрпромбанка» и банка «Надра», - считает А.ШЛАПАК.

По его словам, в Государственном бюджете на 2009 год предусмотрены 44 млрд. грн. на рекапитализацию проблемных банков. «Речь идет только о тех банках, которые потеряли капитал. И тут есть проблема», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, КМУ сегодня на своем заседании принял решение об увеличении уставного капитала ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» (Укрэксимбанк) на 650 млн. грн.

Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ

Напомним, Кабинет министров на заседании 17 июля т.г. принял постановление “Об увеличении уставного капитала ОАО “Государственный экспортно-импортный банк Украины» и внесении изменений в его устав”.

В соответствии с постановлением, уставный капитал “Укрэксимбанка” был увеличен на сумму 999 млн. 999 тыс. 862 гривни путем выпуска новых акций существующей номинальной стоимости с сохранением в собственности государства 100% таких акций.

Справка УНИАН. «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

Активы банка на 1 июля т.г. составляли 56,731 млрд. грн., обязательства – 48,625 млрд. грн., собственный капитал – 8,106 млрд. грн., уставный капитал – 7,354 млрд. грн.

По итогам первого полугодия прибыль "Укрэксимбанка" составила 12,2 млн. грн.

Прибыль банка в 2008 году составила 622,017 млн. грн.