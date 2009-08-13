ФРС США оставил базовую учетную ставку без изменений

Комитет по открытым рынкам ФРС США в среду принял решение оставить базовую учетную ставку без изменений на рекордно низком уровне - в диапазоне 0,0%-0,25% годовых. Это решение было ожидаемым, сообщает РИА Новости..

"Комитет поддерживает целевой диапазон процентной ставки в 0,0%-0,25% годовых и по-прежнему ожидает, что сложившиеся экономические условия гарантируют такой исключительно низкий уровень ставки в течение длительного периода", - говорится в заключении комитета, опубликованном на сайте ФРС.

В сентябре 2007 года ставка была на уровне 5,25%. На заседании в декабре 2008 года она была понижена с 1% до коридора от 0% до 0,25%. 18 марта комитет вновь утвердил этот коридор, 29 апреля уровень учетной ставки был также оставлен без изменений.

Комитет констатировал улучшение экономического климата в США.

Аналитики полагают, что ФРС сохранит рекордно низкую ставку на протяжении текущего, а возможно, даже будущего года.