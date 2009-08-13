ФРС отметила стабилизацию экономики США

Экономика США демонстрирует признаки стабилизации через два года после начала глубочайшего кризиса за десятилетия, заявила в среду ФРС, сообщив также о планах постепенно свернуть программу выкупа гособлигаций, сообщает Рейтер..

Кроме того, американский центробанк сохранил краткосрочную ключевую ставку на уровне около нуля и пообещал, что не будет менять ее в течение продолжительного времени, чтобы поддержать восстановление.

ФРС ясно дала понять, что рассчитывает на окончание рецессии и довольна восстановлением финансовых рынков.

"Информация, которая появилась с тех пор, как Комитет по операциям на открытом рынке собирался в июне, говорит о том, что экономическая активность стабилизируется, - сказано в заявлении Центробанка. - Условия на финансовых рынках улучшились за последние недели".

Впервые с августа 2008 года Комитет не упомянул о спаде экономики. Однако, по его мнению, она по-прежнему неустойчива, так как работодатели все еще увольняют сотрудников, а компании сокращают инвестиции.

ФРС осторожно подошла к вопросу отмены одной из мер поддержки экономики, сообщив, что постепенно завершит $300-миллиардную программу выкупа долгосрочных Treasuries к концу октября.

"Чтобы обеспечить мягкий переходный период на рынках в виду того, что выкуп облигаций завершен, Комитет решил постепенно замедлять темпы подобных операций и полагает, что вся сумма будет использована к концу октября", - говорится в заявлении Центробанка.