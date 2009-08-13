США и UBS договорились о раскрытии банковской тайны

Администрация США и крупнейший швейцарский банк UBS достигли внесудебного соглашения по поводу раскрытия банковской тайны, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP. Детали договоренностей не разглашаются.

По словам представителя министерства юстиции США Стюарта ГИБСОНА, в окончательном виде соглашения будут подписаны позже. Он добавил, что стороны попросили суд отменить назначенное на 17 августа заседание.

Правительство США подало на UBS в суд после того, как банк отказался разглашать информацию о счетах 52 тысяч своих вкладчиков, которые подозревались в уклонении от уплаты налогов.

Министерство финансов Швейцарии заявило, что законы страны запрещают банку передавать информацию за рубеж. Если же банк попробует это сделать, правительство обещало наложить арест на эти данные.

В феврале UBS согласился предоставить налоговой службе США данные о 250 американских клиентах, которых американские правоохранительные органы подозревали в уклонении от уплаты налогов с использованием счетов в офшорных зонах. Тогда же банк выплатил в бюджет США штраф в размере 780 миллионов долларов, чтобы избежать уголовного преследования.