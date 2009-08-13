Фонд гарантирования вкладов восстановил банк «Национальный кредит»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц восстановил АКБ «Национальный кредит» в статусе участника. Об этом говорится в сообщении фонда, опубликованном в газете «Голос Украины» (№149 за 12 августа).

Также сообщается, что АКБ «Одесса-банк» исключен из реестра участников Фонда в связи с ликвидацией банка.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением (№420 от 22 июля 2009 г.) отозвал банковскую лицензию и открыл ликвидационную процедуру относительно ОАО «АКБ «Одесса-банк» (г. Одесса).

Справка УНИАН. Банк «Национальный кредит» создан в 1996 году.

Основными акционерами банка на 1 апреля 2009 года являлись: «Проминвестбанк» - 34,7481%, АСО «Вексель» - 31,5106% и Павел МАТВИЕНКО - 10,9996%.

19 декабря 2008 года НБУ ввел в банке временную администрацию.

ЗАО АКБ «Одесса-Банк» зарегистрировано в 1991 году.

По данным НБУ, на 1 апреля 2009 года акционерами «Одесса-Банка» являлись ООО «Альпари» (прямое участие – 32,3667%), ООО «Гридин» (прямое участие – 33,1043%), ООО «Кировий» (прямое участие – 18%), ООО «Ольял» (прямое участие – 16,5290%).