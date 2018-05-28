Банки: торговля валютой - доходный бизнес

Банки: торговля валютой - доходный бизнес

10:32, 13 августа 2009
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Во 2-ом квартале доход банков от торговли валютой превысил 2,6 млрд. грн. К концу года оборот на валютном рынке будет только расти. Тормознуть рост доходов может 2% маржа по отклонению курса наличного доллара.

Валютные операции в условиях нестабильного валютного курса стали хорошим доходом для банковского сектора. По итогам работы банковского сектора за второй квартал 2009 года доходы банков от торговли валютой выросли более чем 2 раза по сравнению с первым кварталом этого года. По состоянию на 1 июля 2009 года общая сумма дохода банков от операций с валютою составила 2,65 млрд. грн. (см. ниже таблицу по банкам) .

Стоит отметить, что не все банки по итогам работы за первое полугодие показали доход от операций по торговле валютой - очень многие зафиксировали убыточность этих операций. Это можно объяснить, как просчетами самих менеджеров банка и ошибками при торговле валютами, так и другими факторами, о которых сами банкиры не очень любят вспоминать.

В любом случае, лидером по заработку на валютном рынке оказался «Райффайзен банк Аваль». За первое полугодие он заработал на валютных операциях более 1 млрд. грн. В общей сумме дохода по операциям с валютой, заработанной всеми банками Украины, на долю «Райффайзен банк Аваль» приходится более 41% все суммы. В группе крупнейших банков «Райффайзен банк Аваль» фактически заработал половину всех доходов, полученных банками этой группы от торговли валютой. Второе место в этой группе банков занимает «Альфа банк», который фактически заработал около 26% всего дохода от операций с торговлей валютой всеми крупнейшими банками Украины. Общий доход от торговли валютой по этой группе банков составил более 1,944 млрд. грн, что составляет более 73% этого вида дохода в целом по рынку.

В Группе 2, которая объединяет крупные банки, лидером по доходу от валютных операций оказался «Ситибанк (Украина)» - на его долю приходится около 45% дохода по всей группе банков и около 7% всего рыночного дохода. На втором месте в этой группе банков идет «ИНГ банк Украина» и третье место занимает «Уникредит банк». На долю этих трех банков в группе крупных банков в общей сложности приходится 76% всего дохода, полученного от торговли валютой этой группой банков. Всего же банки второй группы получили доход от валютных операций на сумму более 422 млн. грн.

В третьей группе банков самый большой доход на валютных операциях получили банки, имеющие зарубежных инвесторов. В группе средних банков «Индексбанк» заработал на продаже валюты около 32% всего дохода, полученного по этой группе банков. Кроме «Индексбанка», солидные доходы от продажи валюты получили «СЕБ Банк», «Пиреус банк МКБ», «Прокредит банк» и «Кредит Европа банк». По общей сумме дохода, полученного от валютных операций, средние банки существенно уступают и крупным и крупнейшим банкам, но и в общей сложности они все вместе заработали более 100 млн. грн на этой деятельности.

Мелкие банки (Группа 4) не могут похвастается такими доходами от операций с валютой, как их более крупные коллеги. Но все вместе они заработали на торговле валютой более 178 млн. грн. Здесь лидерами по получению валютного дохода оказались банки «Национальные инвестиции», «БГ банк», «Банк Петрокоммерц-Украина», «Терра-банк», «Акта банк».

Нестабильность на валютном рынке позволит коммерческим банкам и дальше зарабатывать на торговле валютой. К концу года оборот на валютном рынке и безналичном и наличном будет только увеличиваться - торговля валютой будет хорошим источником дохода для банков. Хотя, введение НБУ маржи по отклонению наличного курса доллара в пределах 2% от официального курса может существенно уменьшить темп прироста доходов банков от продажи валюты.

Виктория Кернеш, аналитик ИФ «Интерфон», к.т.н. (для УНИАН)

  
Финансовый результат банков от торговли иностранной валютой по состоянию на 1.07.2009  

Название банкаРезультат от торговли иностранной валютой, тыс. грнДоля банка в общей сумме дохода по группе банковДоля банка в общей сумме дохода по всем банкам
Група 1   
ПРИВАТБАНК-105 966  
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ1 107 47056,89%41,71%
УКРЕКСІМБАНК138 5237,12%5,22%
ОЩАДБАНК41 2202,12%1,55%
УКРСИББАНК66 9803,44%2,52%
УКРСОЦБАНК142 7907,34%5,38%
АЛЬФА-БАНК509 02426,15%19,17%
ОТП БАНК68 2183,50%2,57%
ПРОМІНВЕСТБАНК8 1720,42%0,31%
ВТБ БАНК31 4721,62%1,19%
"НАДРА"-36 052  
"ФОРУМ"33 0651,70%1,25%
ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДН. БАНК11 4110,59%0,43%
"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"-59 084  
БРОКБІЗНЕСБАНК32 3131,66%1,22%
СВЕДБАНК25 2091,30%0,95%
УКРГАЗБАНК-67 576  
УКРПРОМБАНК-606  
Усього по групі 11 946 583 73,30%
    
Група 2   
КРЕДИТПРОМБАНК-22 942  
"ПІВДЕННИЙ"12 8403,04%0,48%
ЕРСТЕ БАНК7 2281,71%0,27%
УНIКРЕДИТ БАНК45 10710,68%1,70%
РОДОВІД БАНК-50 348  
IHГ БАНК УКРАЇНА87 79320,78%3,31%
УНІВЕРСАЛ БАНК-37 019  
ПРАВЕКС-БАНК41 8099,90%1,57%
ДОНГОРБАНК15 0733,57%0,57%
ВIEЙБI БАНК8 4742,01%0,32%
КРЕДOБАНК17 3244,10%0,65%
"ДЕЛЬТА"0  
"ХРЕЩАТИК"-24 912  
"ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА"6 8031,61%0,26%
СВЕДБАНК ІНВЕСТ-2 288  
ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ14 6373,46%0,55%
IМЕКСБАНК2 1080,50%0,08%
КАЛІОН БАНК УКРАЇНА82 82319,60%3,12%
СІТІБАНК (УКРАЇНА)192 65245,60%7,25%
IНДУСТРІАЛБАНК25 3205,99%0,95%
Усього по групі 2422 479 15,91%
    
Група 3   
IНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК34 87632,26%1,31%
"КРЕДИТ-ДНІПРО"00,00%0,00%
МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК7 4776,92%0,28%
"КИЇВСЬКА РУСЬ"-4 269  
СЕБ БАНК12 20311,29%0,46%
"КИЇВ"4980,46%0,02%
"КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"3 6183,35%0,14%
БМ БАНК7 2486,70%0,27%
ПІРЕУС БАНК МКБ10 99410,17%0,41%
МЕГАБАНК-188 -0,01%
ПРОКРЕДИТ БАНК12 83911,88%0,48%
ФОЛЬКСБАНК3 3003,05%0,12%
ЕКСПРЕС-БАНК-5 692  
ЕКСПОБАНК-22 845  
АКТИВ БАНК5 1634,78%0,19%
БТА БАНК1 4111,31%0,05%
КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК16 21815,00%0,61%
УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК1 3681,27%0,05%
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ"3 7533,47%0,14%
УКРІНБАНК3 7763,49%0,14%
АСТРА БАНК2 3802,20%0,09%
ХОУМ КРЕДИТ БАНК4 0093,71%0,15%
БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ10 4379,66%0,39%
ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ БАНК-476  
Усього по групі 3108 099 4,07%
    
Група 4   
"ТАВРИКА"-490  
IПОБАНК3780,21%0,01%
БАНК КІПРУ2070,12%0,01%
"HАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ"11 5026,45%0,43%
"ДІАМАНТ"7 0243,94%0,26%
УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК3 4801,95%0,13%
"АРКАДА"4240,24%0,02%
БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ3 8332,15%0,14%
ПЛАТИНУМ БАНК3 3271,87%0,13%
ЕНЕРГОБАНК16 8599,45%0,63%
ЗЛАТОБАНК4 3362,43%0,16%
"БІГ ЕНЕРГІЯ"9940,56%0,04%
"БАЗИС"3 2211,81%0,12%
БГ БАНК9 7615,47%0,37%
"ПІВДЕНКОМБАНК"6 0723,41%0,23%
АКЦЕНТ-БАНК1 2690,71%0,05%
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК4 3462,44%0,16%
"ДЕМАРК"-625  
БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА6 6233,71%0,25%
МІСТО-БАНК1 2000,67%0,05%
ПОЛТАВА БАНК8 5244,78%0,32%
ФІНБАНК3010,17%0,01%
"МЕРКУРІЙ"9500,53%0,04%
ФОРТУНА БАНК-913  
"ЗОЛОТІ ВОРОТА"4 8522,72%0,18%
"КАМБІО"2 2981,29%0,09%
"КАПІТАЛ"-275  
"БІЗНЕС СТАНДАРТ"8540,48%0,03%
ЗАХІДІНКОМБАНК-342  
ІНПРОМБАНК5 7563,23%0,22%
ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК2 1311,20%0,08%
БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ-442  
ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК3 7742,12%0,14%
"ДАНІЕЛЬ"6 9153,88%0,26%
УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ4610,26%0,02%
"ЛЬВІВ"7400,41%0,03%
УКРГАЗПРОМБАНК5540,31%0,02%
СОЦКОМБАНК1 2070,68%0,05%
"НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ"1 0300,58%0,04%
"АВТОКРАЗБАНК"2 5091,41%0,09%
"ГЛОБУС"3980,22%0,01%
МЕТАБАНК2420,14%0,01%
ТЕРРА БАНК10 9686,15%0,41%
"ТРАСТ-КАПІТАЛ"2100,12%0,01%
УНIКОМБАНК-23  
"ДНІСТЕР"6300,35%0,02%
"IНТЕГРАЛ"1 0550,59%0,04%
АРТЕМ БАНК-1 623  
ПАРТНЕР БАНК-393  
"НОВИЙ"3 7392,10%0,14%
БАНК БОГУСЛАВ1 9511,09%0,07%
АКТАБАНК4 2522,38%0,16%
АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК3 5702,00%0,13%
ТРАНСБАНК-832  
КООПІНВЕСТБАНК3 8862,18%0,15%
"ПОРТО-ФРАНКО"6380,36%0,02%
ПЛЮС БАНК9840,55%0,04%
СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК-596  
"УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"4110,23%0,02%
"АРМА"2 6911,51%0,10%
CИГМАБАНК4300,24%0,02%
"МОРСЬКИЙ"-665  
"ТРАСТ"6260,35%0,02%
УКРКОМУНБАНК1 3350,75%0,05%
МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК5940,33%0,02%
ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТР.6340,36%0,02%
"ПРЕМIУМ"-2 222  
"ЮНЕКС"1 4090,79%0,05%
"ГРАНТ"1 9681,10%0,07%
"НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"6390,36%0,02%
БАНК СТОЛИЦЯ4930,28%0,02%
ЄВРОГАЗБАНК-2 205  
"СИНТЕЗ"-11 977  
ПРОМЕКОНОМБАНК9610,54%0,04%
"СОЮЗ"00,00%0,00%
"ВОЛОДИМИРСЬКИЙ"-1 655  
"ТК КРЕДИТ"6370,36%0,02%
"КОНТРАКТ"7 5444,23%0,28%
ЛЕГБАНК2 9071,63%0,11%
ОДЕСА-БАНК7270,41%0,03%
IНТЕРБАНК-4 786  
ЕРДЕ БАНК1 5390,86%0,06%
РЕАЛ БАНК2 1041,18%0,08%
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РАЦІОН.ФІНАНС.1 9211,08%0,07%
КРЕДИТВЕСТ БАНК1 1880,67%0,04%
IНВЕСТБАНК6150,34%0,02%
УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА950,05%0,00%
БАНК РУСКИЙ СТАНДАРТ1 2850,72%0,05%
ПОЛІКОМБАНК6950,39%0,03%
ФІНРОСТБАНК5470,31%0,02%
КЛАСИКБАНК120,01%0,00%
РЕГІОН БАНК6260,35%0,02%
ФІНЕКСБАНК2650,15%0,01%
ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК2790,16%0,01%
"КОНКОРД"60,00%0,00%
"УКООПСПІЛКА"7940,45%0,03%
"СТОЛИЧНИЙ"1610,09%0,01%
ЄВРОБАНК6450,36%0,02%
ОКСІ БАНК1470,08%0,01%
АКОРДБАНК-605  
ДІАЛОГБАНК-104  
ПРАЙМ-БАНК2 0851,17%0,08%
"ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА"8640,48%0,03%
ТММ-БАНК790,04%0,00%
КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК370,02%0,00%
ПРОФІНБАНК3 1341,76%0,12%
СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМЕРЦ.БАНК1420,08%0,01%
УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТР.ТА РОЗВ.-40,00%0,00%
"ВЕЛЕС"1430,08%0,01%
 ДІАПАЗОН-МАКСИМУМ БАНК-25  
МОТОР БАНК9230,52%0,03%
ЄВРОПРОМБАНК1 3120,74%0,05%
УКРБУДІНВЕСТБАНК5060,28%0,02%
РАДАБАНК-48  
"ФАМІЛЬНИЙ"1 6180,91%0,06%
БАНК НАРОДНИЙ КАПIТАЛ6070,34%0,02%
"КРЕДИТ - ОПТИМА"-223  
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"7620,43%0,03%
"АВАНТ-БАНК"0  
""ПРИВАТІНВЕСТ""0  
""БАНК 3/4""0  
""АЛЬЯНС""220.01%0.00%
Усього по групі 4178 323 6.72%
    
Усього по системi банкiв 2 655 484  
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