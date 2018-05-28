Банки: торговля валютой - доходный бизнес
Во 2-ом квартале доход банков от торговли валютой превысил 2,6 млрд. грн. К концу года оборот на валютном рынке будет только расти. Тормознуть рост доходов может 2% маржа по отклонению курса наличного доллара.
Валютные операции в условиях нестабильного валютного курса стали хорошим доходом для банковского сектора. По итогам работы банковского сектора за второй квартал 2009 года доходы банков от торговли валютой выросли более чем 2 раза по сравнению с первым кварталом этого года. По состоянию на 1 июля 2009 года общая сумма дохода банков от операций с валютою составила 2,65 млрд. грн. (см. ниже таблицу по банкам) .
Стоит отметить, что не все банки по итогам работы за первое полугодие показали доход от операций по торговле валютой - очень многие зафиксировали убыточность этих операций. Это можно объяснить, как просчетами самих менеджеров банка и ошибками при торговле валютами, так и другими факторами, о которых сами банкиры не очень любят вспоминать.
В любом случае, лидером по заработку на валютном рынке оказался «Райффайзен банк Аваль». За первое полугодие он заработал на валютных операциях более 1 млрд. грн. В общей сумме дохода по операциям с валютой, заработанной всеми банками Украины, на долю «Райффайзен банк Аваль» приходится более 41% все суммы. В группе крупнейших банков «Райффайзен банк Аваль» фактически заработал половину всех доходов, полученных банками этой группы от торговли валютой. Второе место в этой группе банков занимает «Альфа банк», который фактически заработал около 26% всего дохода от операций с торговлей валютой всеми крупнейшими банками Украины. Общий доход от торговли валютой по этой группе банков составил более 1,944 млрд. грн, что составляет более 73% этого вида дохода в целом по рынку.
В Группе 2, которая объединяет крупные банки, лидером по доходу от валютных операций оказался «Ситибанк (Украина)» - на его долю приходится около 45% дохода по всей группе банков и около 7% всего рыночного дохода. На втором месте в этой группе банков идет «ИНГ банк Украина» и третье место занимает «Уникредит банк». На долю этих трех банков в группе крупных банков в общей сложности приходится 76% всего дохода, полученного от торговли валютой этой группой банков. Всего же банки второй группы получили доход от валютных операций на сумму более 422 млн. грн.
В третьей группе банков самый большой доход на валютных операциях получили банки, имеющие зарубежных инвесторов. В группе средних банков «Индексбанк» заработал на продаже валюты около 32% всего дохода, полученного по этой группе банков. Кроме «Индексбанка», солидные доходы от продажи валюты получили «СЕБ Банк», «Пиреус банк МКБ», «Прокредит банк» и «Кредит Европа банк». По общей сумме дохода, полученного от валютных операций, средние банки существенно уступают и крупным и крупнейшим банкам, но и в общей сложности они все вместе заработали более 100 млн. грн на этой деятельности.
Мелкие банки (Группа 4) не могут похвастается такими доходами от операций с валютой, как их более крупные коллеги. Но все вместе они заработали на торговле валютой более 178 млн. грн. Здесь лидерами по получению валютного дохода оказались банки «Национальные инвестиции», «БГ банк», «Банк Петрокоммерц-Украина», «Терра-банк», «Акта банк».
Нестабильность на валютном рынке позволит коммерческим банкам и дальше зарабатывать на торговле валютой. К концу года оборот на валютном рынке и безналичном и наличном будет только увеличиваться - торговля валютой будет хорошим источником дохода для банков. Хотя, введение НБУ маржи по отклонению наличного курса доллара в пределах 2% от официального курса может существенно уменьшить темп прироста доходов банков от продажи валюты.
Виктория Кернеш, аналитик ИФ «Интерфон», к.т.н. (для УНИАН)
Финансовый результат банков от торговли иностранной валютой по состоянию на 1.07.2009
|Название банка
|Результат от торговли иностранной валютой, тыс. грн
|Доля банка в общей сумме дохода по группе банков
|Доля банка в общей сумме дохода по всем банкам
|Група 1
|ПРИВАТБАНК
|-105 966
|РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ
|1 107 470
|56,89%
|41,71%
|УКРЕКСІМБАНК
|138 523
|7,12%
|5,22%
|ОЩАДБАНК
|41 220
|2,12%
|1,55%
|УКРСИББАНК
|66 980
|3,44%
|2,52%
|УКРСОЦБАНК
|142 790
|7,34%
|5,38%
|АЛЬФА-БАНК
|509 024
|26,15%
|19,17%
|ОТП БАНК
|68 218
|3,50%
|2,57%
|ПРОМІНВЕСТБАНК
|8 172
|0,42%
|0,31%
|ВТБ БАНК
|31 472
|1,62%
|1,19%
|"НАДРА"
|-36 052
|"ФОРУМ"
|33 065
|1,70%
|1,25%
|ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДН. БАНК
|11 411
|0,59%
|0,43%
|"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"
|-59 084
|БРОКБІЗНЕСБАНК
|32 313
|1,66%
|1,22%
|СВЕДБАНК
|25 209
|1,30%
|0,95%
|УКРГАЗБАНК
|-67 576
|УКРПРОМБАНК
|-606
|Усього по групі 1
|1 946 583
|73,30%
|Група 2
|КРЕДИТПРОМБАНК
|-22 942
|"ПІВДЕННИЙ"
|12 840
|3,04%
|0,48%
|ЕРСТЕ БАНК
|7 228
|1,71%
|0,27%
|УНIКРЕДИТ БАНК
|45 107
|10,68%
|1,70%
|РОДОВІД БАНК
|-50 348
|IHГ БАНК УКРАЇНА
|87 793
|20,78%
|3,31%
|УНІВЕРСАЛ БАНК
|-37 019
|ПРАВЕКС-БАНК
|41 809
|9,90%
|1,57%
|ДОНГОРБАНК
|15 073
|3,57%
|0,57%
|ВIEЙБI БАНК
|8 474
|2,01%
|0,32%
|КРЕДOБАНК
|17 324
|4,10%
|0,65%
|"ДЕЛЬТА"
|0
|"ХРЕЩАТИК"
|-24 912
|"ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА"
|6 803
|1,61%
|0,26%
|СВЕДБАНК ІНВЕСТ
|-2 288
|ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ
|14 637
|3,46%
|0,55%
|IМЕКСБАНК
|2 108
|0,50%
|0,08%
|КАЛІОН БАНК УКРАЇНА
|82 823
|19,60%
|3,12%
|СІТІБАНК (УКРАЇНА)
|192 652
|45,60%
|7,25%
|IНДУСТРІАЛБАНК
|25 320
|5,99%
|0,95%
|Усього по групі 2
|422 479
|15,91%
|Група 3
|IНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК
|34 876
|32,26%
|1,31%
|"КРЕДИТ-ДНІПРО"
|0
|0,00%
|0,00%
|МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК
|7 477
|6,92%
|0,28%
|"КИЇВСЬКА РУСЬ"
|-4 269
|СЕБ БАНК
|12 203
|11,29%
|0,46%
|"КИЇВ"
|498
|0,46%
|0,02%
|"КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
|3 618
|3,35%
|0,14%
|БМ БАНК
|7 248
|6,70%
|0,27%
|ПІРЕУС БАНК МКБ
|10 994
|10,17%
|0,41%
|МЕГАБАНК
|-188
|-0,01%
|ПРОКРЕДИТ БАНК
|12 839
|11,88%
|0,48%
|ФОЛЬКСБАНК
|3 300
|3,05%
|0,12%
|ЕКСПРЕС-БАНК
|-5 692
|ЕКСПОБАНК
|-22 845
|АКТИВ БАНК
|5 163
|4,78%
|0,19%
|БТА БАНК
|1 411
|1,31%
|0,05%
|КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК
|16 218
|15,00%
|0,61%
|УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК
|1 368
|1,27%
|0,05%
|"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ"
|3 753
|3,47%
|0,14%
|УКРІНБАНК
|3 776
|3,49%
|0,14%
|АСТРА БАНК
|2 380
|2,20%
|0,09%
|ХОУМ КРЕДИТ БАНК
|4 009
|3,71%
|0,15%
|БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ
|10 437
|9,66%
|0,39%
|ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ БАНК
|-476
|Усього по групі 3
|108 099
|4,07%
|Група 4
|"ТАВРИКА"
|-490
|IПОБАНК
|378
|0,21%
|0,01%
|БАНК КІПРУ
|207
|0,12%
|0,01%
|"HАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ"
|11 502
|6,45%
|0,43%
|"ДІАМАНТ"
|7 024
|3,94%
|0,26%
|УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК
|3 480
|1,95%
|0,13%
|"АРКАДА"
|424
|0,24%
|0,02%
|БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ
|3 833
|2,15%
|0,14%
|ПЛАТИНУМ БАНК
|3 327
|1,87%
|0,13%
|ЕНЕРГОБАНК
|16 859
|9,45%
|0,63%
|ЗЛАТОБАНК
|4 336
|2,43%
|0,16%
|"БІГ ЕНЕРГІЯ"
|994
|0,56%
|0,04%
|"БАЗИС"
|3 221
|1,81%
|0,12%
|БГ БАНК
|9 761
|5,47%
|0,37%
|"ПІВДЕНКОМБАНК"
|6 072
|3,41%
|0,23%
|АКЦЕНТ-БАНК
|1 269
|0,71%
|0,05%
|СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК
|4 346
|2,44%
|0,16%
|"ДЕМАРК"
|-625
|БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА
|6 623
|3,71%
|0,25%
|МІСТО-БАНК
|1 200
|0,67%
|0,05%
|ПОЛТАВА БАНК
|8 524
|4,78%
|0,32%
|ФІНБАНК
|301
|0,17%
|0,01%
|"МЕРКУРІЙ"
|950
|0,53%
|0,04%
|ФОРТУНА БАНК
|-913
|"ЗОЛОТІ ВОРОТА"
|4 852
|2,72%
|0,18%
|"КАМБІО"
|2 298
|1,29%
|0,09%
|"КАПІТАЛ"
|-275
|"БІЗНЕС СТАНДАРТ"
|854
|0,48%
|0,03%
|ЗАХІДІНКОМБАНК
|-342
|ІНПРОМБАНК
|5 756
|3,23%
|0,22%
|ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
|2 131
|1,20%
|0,08%
|БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
|-442
|ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК
|3 774
|2,12%
|0,14%
|"ДАНІЕЛЬ"
|6 915
|3,88%
|0,26%
|УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ
|461
|0,26%
|0,02%
|"ЛЬВІВ"
|740
|0,41%
|0,03%
|УКРГАЗПРОМБАНК
|554
|0,31%
|0,02%
|СОЦКОМБАНК
|1 207
|0,68%
|0,05%
|"НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ"
|1 030
|0,58%
|0,04%
|"АВТОКРАЗБАНК"
|2 509
|1,41%
|0,09%
|"ГЛОБУС"
|398
|0,22%
|0,01%
|МЕТАБАНК
|242
|0,14%
|0,01%
|ТЕРРА БАНК
|10 968
|6,15%
|0,41%
|"ТРАСТ-КАПІТАЛ"
|210
|0,12%
|0,01%
|УНIКОМБАНК
|-23
|"ДНІСТЕР"
|630
|0,35%
|0,02%
|"IНТЕГРАЛ"
|1 055
|0,59%
|0,04%
|АРТЕМ БАНК
|-1 623
|ПАРТНЕР БАНК
|-393
|"НОВИЙ"
|3 739
|2,10%
|0,14%
|БАНК БОГУСЛАВ
|1 951
|1,09%
|0,07%
|АКТАБАНК
|4 252
|2,38%
|0,16%
|АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
|3 570
|2,00%
|0,13%
|ТРАНСБАНК
|-832
|КООПІНВЕСТБАНК
|3 886
|2,18%
|0,15%
|"ПОРТО-ФРАНКО"
|638
|0,36%
|0,02%
|ПЛЮС БАНК
|984
|0,55%
|0,04%
|СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК
|-596
|"УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
|411
|0,23%
|0,02%
|"АРМА"
|2 691
|1,51%
|0,10%
|CИГМАБАНК
|430
|0,24%
|0,02%
|"МОРСЬКИЙ"
|-665
|"ТРАСТ"
|626
|0,35%
|0,02%
|УКРКОМУНБАНК
|1 335
|0,75%
|0,05%
|МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
|594
|0,33%
|0,02%
|ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТР.
|634
|0,36%
|0,02%
|"ПРЕМIУМ"
|-2 222
|"ЮНЕКС"
|1 409
|0,79%
|0,05%
|"ГРАНТ"
|1 968
|1,10%
|0,07%
|"НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"
|639
|0,36%
|0,02%
|БАНК СТОЛИЦЯ
|493
|0,28%
|0,02%
|ЄВРОГАЗБАНК
|-2 205
|"СИНТЕЗ"
|-11 977
|ПРОМЕКОНОМБАНК
|961
|0,54%
|0,04%
|"СОЮЗ"
|0
|0,00%
|0,00%
|"ВОЛОДИМИРСЬКИЙ"
|-1 655
|"ТК КРЕДИТ"
|637
|0,36%
|0,02%
|"КОНТРАКТ"
|7 544
|4,23%
|0,28%
|ЛЕГБАНК
|2 907
|1,63%
|0,11%
|ОДЕСА-БАНК
|727
|0,41%
|0,03%
|IНТЕРБАНК
|-4 786
|ЕРДЕ БАНК
|1 539
|0,86%
|0,06%
|РЕАЛ БАНК
|2 104
|1,18%
|0,08%
|ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РАЦІОН.ФІНАНС.
|1 921
|1,08%
|0,07%
|КРЕДИТВЕСТ БАНК
|1 188
|0,67%
|0,04%
|IНВЕСТБАНК
|615
|0,34%
|0,02%
|УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА
|95
|0,05%
|0,00%
|БАНК РУСКИЙ СТАНДАРТ
|1 285
|0,72%
|0,05%
|ПОЛІКОМБАНК
|695
|0,39%
|0,03%
|ФІНРОСТБАНК
|547
|0,31%
|0,02%
|КЛАСИКБАНК
|12
|0,01%
|0,00%
|РЕГІОН БАНК
|626
|0,35%
|0,02%
|ФІНЕКСБАНК
|265
|0,15%
|0,01%
|ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК
|279
|0,16%
|0,01%
|"КОНКОРД"
|6
|0,00%
|0,00%
|"УКООПСПІЛКА"
|794
|0,45%
|0,03%
|"СТОЛИЧНИЙ"
|161
|0,09%
|0,01%
|ЄВРОБАНК
|645
|0,36%
|0,02%
|ОКСІ БАНК
|147
|0,08%
|0,01%
|АКОРДБАНК
|-605
|ДІАЛОГБАНК
|-104
|ПРАЙМ-БАНК
|2 085
|1,17%
|0,08%
|"ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА"
|864
|0,48%
|0,03%
|ТММ-БАНК
|79
|0,04%
|0,00%
|КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК
|37
|0,02%
|0,00%
|ПРОФІНБАНК
|3 134
|1,76%
|0,12%
|СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМЕРЦ.БАНК
|142
|0,08%
|0,01%
|УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТР.ТА РОЗВ.
|-4
|0,00%
|0,00%
|"ВЕЛЕС"
|143
|0,08%
|0,01%
|ДІАПАЗОН-МАКСИМУМ БАНК
|-25
|МОТОР БАНК
|923
|0,52%
|0,03%
|ЄВРОПРОМБАНК
|1 312
|0,74%
|0,05%
|УКРБУДІНВЕСТБАНК
|506
|0,28%
|0,02%
|РАДАБАНК
|-48
|"ФАМІЛЬНИЙ"
|1 618
|0,91%
|0,06%
|БАНК НАРОДНИЙ КАПIТАЛ
|607
|0,34%
|0,02%
|"КРЕДИТ - ОПТИМА"
|-223
|"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"
|762
|0,43%
|0,03%
|"АВАНТ-БАНК"
|0
|""ПРИВАТІНВЕСТ""
|0
|""БАНК 3/4""
|0
|""АЛЬЯНС""
|22
|0.01%
|0.00%
|Усього по групі 4
|178 323
|6.72%
|Усього по системi банкiв
|2 655 484