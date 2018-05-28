Банки: торговля валютой - доходный бизнес

Валютные операции в условиях нестабильного валютного курса стали хорошим доходом для банковского сектора. По итогам работы банковского сектора за второй квартал 2009 года доходы банков от торговли валютой выросли более чем 2 раза по сравнению с первым кварталом этого года. По состоянию на 1 июля 2009 года общая сумма дохода банков от операций с валютою составила 2,65 млрд. грн. (см. ниже таблицу по банкам) .

Стоит отметить, что не все банки по итогам работы за первое полугодие показали доход от операций по торговле валютой - очень многие зафиксировали убыточность этих операций. Это можно объяснить, как просчетами самих менеджеров банка и ошибками при торговле валютами, так и другими факторами, о которых сами банкиры не очень любят вспоминать.

В любом случае, лидером по заработку на валютном рынке оказался «Райффайзен банк Аваль». За первое полугодие он заработал на валютных операциях более 1 млрд. грн. В общей сумме дохода по операциям с валютой, заработанной всеми банками Украины, на долю «Райффайзен банк Аваль» приходится более 41% все суммы. В группе крупнейших банков «Райффайзен банк Аваль» фактически заработал половину всех доходов, полученных банками этой группы от торговли валютой. Второе место в этой группе банков занимает «Альфа банк», который фактически заработал около 26% всего дохода от операций с торговлей валютой всеми крупнейшими банками Украины. Общий доход от торговли валютой по этой группе банков составил более 1,944 млрд. грн, что составляет более 73% этого вида дохода в целом по рынку.

В Группе 2, которая объединяет крупные банки, лидером по доходу от валютных операций оказался «Ситибанк (Украина)» - на его долю приходится около 45% дохода по всей группе банков и около 7% всего рыночного дохода. На втором месте в этой группе банков идет «ИНГ банк Украина» и третье место занимает «Уникредит банк». На долю этих трех банков в группе крупных банков в общей сложности приходится 76% всего дохода, полученного от торговли валютой этой группой банков. Всего же банки второй группы получили доход от валютных операций на сумму более 422 млн. грн.

В третьей группе банков самый большой доход на валютных операциях получили банки, имеющие зарубежных инвесторов. В группе средних банков «Индексбанк» заработал на продаже валюты около 32% всего дохода, полученного по этой группе банков. Кроме «Индексбанка», солидные доходы от продажи валюты получили «СЕБ Банк», «Пиреус банк МКБ», «Прокредит банк» и «Кредит Европа банк». По общей сумме дохода, полученного от валютных операций, средние банки существенно уступают и крупным и крупнейшим банкам, но и в общей сложности они все вместе заработали более 100 млн. грн на этой деятельности.

Мелкие банки (Группа 4) не могут похвастается такими доходами от операций с валютой, как их более крупные коллеги. Но все вместе они заработали на торговле валютой более 178 млн. грн. Здесь лидерами по получению валютного дохода оказались банки «Национальные инвестиции», «БГ банк», «Банк Петрокоммерц-Украина», «Терра-банк», «Акта банк».

Нестабильность на валютном рынке позволит коммерческим банкам и дальше зарабатывать на торговле валютой. К концу года оборот на валютном рынке и безналичном и наличном будет только увеличиваться - торговля валютой будет хорошим источником дохода для банков. Хотя, введение НБУ маржи по отклонению наличного курса доллара в пределах 2% от официального курса может существенно уменьшить темп прироста доходов банков от продажи валюты.

Виктория Кернеш, аналитик ИФ «Интерфон», к.т.н. (для УНИАН)



Финансовый результат банков от торговли иностранной валютой по состоянию на 1.07.2009