Курс доллара в банках - 8,24/8,34 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,24 грн./долл., продают – по 8,34 грн./долл. Курс покупки в среднем увеличился на 12 коп., или на 1%, по сравнению с 12 августа, продажи – на 14 коп., или на 0,9%. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,17-8,29 грн./долл., по продаже – 8,26-8,40 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках увеличился на 1,4% по сравнению с 12 августа и составляет сегодня 11,64 грн./евро, продажи – на 1,3%, до 11,88 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,50-11,765 грн./евро, по продаже – в пределах 11,65-12,01 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 12 августа увеличился на 1,4% и составляет в среднем 0,2415 грн./рубль, продажи – на 0,5% - до 0,2572 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,252 грн./рубль, по продаже – 0,25-0,261 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 8,25 грн./долл., что на 1% дороже, чем вчера, продажи – 8,34 грн./долл., на 0,8% дороже. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,20-8,27 грн./долл., по продаже – 8,30-8,37 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 1,6% по сравнению с 12 августа и составляет 11,68 грн./евро, продажи – на 1,3% - до 11,88 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,50-11,78 грн./евро, по продаже – в пределах 11,82-11,95 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 12 августа повысился на 1,7% и составляет в среднем 0,2387 грн./рубль, продажи – понизился на 0,3% - до 0,2580 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,25 грн./рубль, по продаже – 0,254-0,265 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,18/8,31 грн., евро – 11,55/11,85 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,17/8,30 грн., евро – 11,40/11,90 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,10/8,27 грн., евро – 11,40/11,75 грн., рубль – 0,244/0,254 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 13 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,7394, к евро – 10,96673, к российскому рублю – 0,23673.