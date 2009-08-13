НБУ ожидает прекращения падения гривни

Фундаментальных причин для дальнейшего ослабления гривни, подобного тому, что наблюдается в последние дни, нет. Об этом заявил Валерий Литвицкий, руководитель группы советников главы Национального банка Украины, пишет Дело .

По словам экономиста, курс гривни к доллару падает из-за перегретого потребительского спроса, а не вследствие дефицита предложения валюты.

Литвицкий отметил, что после резкого падения курса гривни в четвертом квартале прошлого года, в текущем году произошло небольшое укрепление национальной валюты. "Гривня сначала укрепилась на 40 копеек, а с 15 июля она ослабилась на 20 копеек", - заявил банкир. Этот процесс он назвал "эффектом коррекции "передевальвированной" гривни".

Именно поэтому Нацбанк в этом году более смело делал интервенции, подчеркнул Литвицкий. При этом Литвицкий отметил, что интервенции НБУ "ведет целомудренно и не допускает чрезмерных колебаний".

Стоит отметить, что с 5 августа Нацбанк снижает официальный курс гривни к доллару. На 13 августа НБУ установил официальный курс на уровне 773,94 грн за $100, 12 августа он был установлен на отметке 772,84 грн за $100.

Напомним, курс доллара к гривне вырос за три дня более чем на 20 копеек. В понедельник, 10 августа, торги по доллару на межбанковском рынке открылись в диапазоне 8,007-8,046 гривен за доллар. А уже в среду, 12 августа, торги закрылись в диапазоне 8,2415-8,2645 гривен за доллар. Украинские власти не могут прийти к общему решению относительно причин ослабления национальной валюты.

По прогнозам Андрея Нестерука, аналитика ИК Phoenix Capital, до конца года курс национальной валюты может снизиться до 8,5 гривен за доллар.

13 августа, по состоянию на 08:00, средний курс продажи наличного доллара вырос до 8,33 гривен, средний курс покупки доллара составил 8,20 гривен за доллар.