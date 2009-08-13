Германия и Франция вышли из рецессии

Экономический спад во Франции и Германии прекратился. В период с апреля по июль экономики обеих этих стран - наиболее промышленно развитых в Евросоюзе - показали рост на уровне 0,3% - таким образом, выйдя из рецессии, сообщает Би-би-си.

«Эти данные очень неожиданны, - заявила французский министр финансов и экономики Кристин Лагард. - После четырех кварталов экономического спада Франция наконец-то показала положительный рост».

Очень немногие аналитики предсказывали, что нынешняя рецессия закончится так скоро.

В Германии в первом квартале 2009 года спад в экономике составил 3,8%. Несмотря на то, что в июне объем экспорта здесь вырос сразу на 7% - рекордный показатель за последние три года - мало кто ожидал, что произойдет общее восстановление экономики страны, сообщает «Газета.Ru».