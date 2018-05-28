НБУ «порадовал» банковский рынок снижением недействующих ставок

Со вчерашнего дня Национальный банк Украины просигнализировал банкам да и экономике в целом об улучшении ситуации на кредитном рынке: была снижена учетная ставка на 0,75 п.п. – до 10,25%, а также снижены процентные ставки по кредитам рефинансирования – по обеспеченным кредитам овернайт на 0,5 п.п. – до 15,5%, без обеспечения – на 1 п.п. – до 17%. И хотя в НБУ убежденны, что такие действия являются крайне позитивными признаками для реального сектора, оптимизм регулятора остается загадкой для участников банковского рынка – эта соломинка не поможет ни им, ни их клиентам.

Из-за чего радуются творцы учетной ставки?

На сегодня учетная ставка в Украине, как свидетельствуют эксперты, установлена на реальном уровне, в частности относительно инфляции. “Мы увидели, что с февраля снижается инфляция, и сейчас она вдвое ниже, по сравнению с 2008 годом, потому в балансе макрорисков сейчас доминирует экономический спад”, - отметил руководитель группы советников председателя НБУ Валерий Литвицкий, объясняя решение Нацбанка уменьшить учетную ставку. Вопреки мнениям экспертов, представитель регулятора также убежден, что учетная ставка играет значительно больше роли в экономике, чем просто информативный сигнал.

В то же время учетная ставка как активное средство реализации денежно-кредитной политики, является показателем, по которому рассчитываются штрафы и пеня за невыполнение своевременно своих обязательств. Так, как объяснил директор департамента казначейства “БГ Банка” Виктор Ерасов, максимальный размер штрафов не может превышать двойной учетной ставки Нацбанка. “Соответственно, снижение учетной ставки приводит к снижению нагрузки во время временной или вынужденной неплатежеспособности”, - сказал банкир. Понятно, что в соблюдении финансовой дисциплины путем уменьшения штрафов заинтересованы все участники рынка.

Раньше, еще во время майского снижения учетной ставки с 12% до 11%, председатель Совета Национального банка Украины Петр Порошенко утверждал, что это позволит сделать украинскую продукцию более конкурентноспособной. При этом он отметил, что, кроме снижения учетной ставки на 1%, должна снизиться на 3-4% и ставка рефинансирования, по которой будут выдаваться кредиты. «Это даст возможность не перегружать реальный сектор экономики, чтобы он смог выплачивать проценты по кредитам. Потому что 20-30%, а иногда и 40% годовых, которые предлагаются банками, можно заработать сейчас на наркотиках, проституции или на торговле оружием", – сказал он. За несколько месяцев ситуация мало изменилась. А сравнение очень уместно.

Что же касается реального влияния учетной ставки на экономику страны, то она, как технический инструмент, имеет опосредованное отношение к экономике. Учетная ставка отражает, куда будет двигаться рынок, однако реальный спрос на средства создают другие ставки, в частности, это частично ставки рефинансирования, под которые Нацбанк кредитует банки, а также депозитные и кредитные ставки.

Инфляция делает подножки кредитным ставкам на прямой к снижению

Вслед за снижением учетной ставки, регулятор пересмотрел в сторону снижения и ставку рефинансирования по кредитам овернайт. И это было бы неплохо, если бы эти ставки у нас реально работали. Как рассказал экономист компании Astrum Investment Management Алексей Блинов, в июне Национальный банк по этим кредитам выдал банкам 100 млн. грн., но это капля в море. Другое дело, что НБУ около 2,8 млрд. грн. выдал банкам как “оздоровительные” кредиты рефинансирования для поддержки ликвидности и для улучшения финансового состояния банков – эти кредиты некоммерческие, ставки по ним значительно ниже, чем по обычным кредитам рефинансирования. Ко всему банки имеют альтернативу, при чем значительно более дешевую – это межбанковский кредитный рынок. Там кредит овернайт можно взять под 2-3%, а не под 15,5% и 17%, как предлагает Национальный банк.

Однако на сегодня эксперты считают основной проблемой банковской сферы, да и реального сектора экономики страны, не ставки кредитования, а проблему доверия и не возможность должников возвратить кредиты. В первом случае не кредитуют, потому что неизвестно, вернутся ли средства вообще, во втором пугаются цифры невозвращенных и просроченных кредитов – по подсчетам компании Astrum Investment Management – это около 20% от всех выданных кредитов. Потому, в первую очередь, банки заинтересованы в улучшении своих кредитных портфелей, а уже впоследствии – в возобновлении кредитования.

Да и ожидать снижения кредитных ставок в ближайшее время пока не стоит, ведь в них закладывают прогноз инфляции в годовом измерении. “И пока Украина не преодолеет инфляцию, ожидать выхода на уровень процентных ставок развитых стран не стоит. Банки никогда не будут давать кредиты в большой убыток себе”, - говорит О.Блинов. Потому, по его мнению, уровень ставок овернайт себя оправдывает.

Не является барьером для возобновления кредитования на сегодня и объемы гривни, которые находятся в банках. Как отметил В.Литвицкий, около 20 млрд. грн. сегодня находятся на корреспондентских счетах в банках. А О.Блинов отметил, что банки имеют большие объемы избыточной ликвидности и ежедневно размещают не меньше чем 200 млн. грн. как депозиты в НБУ, под ставку, которая чаще всего составляет 6-8% годовых. “Потому говорить о том, что банковской системе нужно “удешевить” деньги, и все станет хорошо – неправильно”, - говорит О.Блинов. По его мнению, если бы Нацбанк сейчас давал банкам “дешевые” деньги, очень легко спрогнозировать, куда бы они пошли. Поскольку кредитование остается в замороженном состоянии через тотальное недоверие к платежеспособности заемщиков, банки бы вывели эти средства на валютный рынок. А это означало бы усиление девальвации национальной валюты.

Следовательно, в ближайшее время украинцам не следует ожидать снижения ставок кредитования и оживления экономики – рынки сбыта продолжают находиться в положении ленивца на дереве. В частности, на это имеет влияние и то, на сегодня не происходит оживление инвестирования. Ожидать улучшений можно будет лишь летом следующего года, говорит О.Блинов. Однако не следует мечтать о толпах довольных жизнью и властью украинцев, дефляции и об отсутствии спроса на доллары по 5 грн. “Выздоровление” экономики будет происходить постепенно и в муках.

Юлия Главацкая (УНИАН)