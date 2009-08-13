Власенко назначен в.и.о. предправления СК «ТАС»

Андрей ВЛАСЕНКО назначен на должность временно исполняющего обязанности председателя правления ЗАО «Страховая компания «ТАС». Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято Наблюдательным советом компании 6 августа.

Также сообщается, что до назначения А.ВЛАСЕНКО занимал должность первого заместителя председателя правления СК.

В компании сообщили, что Павел ЦАРУК, который ранее занимал должность председателя правления СК «ТАС», подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Справка УНИАН. ЗАО «Страховая компания «ТАС» создано 6 мая 2000 года под названием ЗАО «Страховая компания «ПриватПолис».

24 апреля 2001 года компания была переименована в ЗАО «Страховая компания «ТАС».

По итогам первого полугодия 2009 года страховые платежи компании составили 68,799 млн. грн., страховые выплаты – 1,99 млн. грн.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, на 28 августа 2008 года акционерами компании являлись: Alkemi Limited (Кипр) – 24,5128%, ЗАО «Страховая компания «Индустриальная» – 65,4105% и Сергей ТИГИПКО – 10,0513%.

В конце марта 2009 года С.ТИГИПКО продал принадлежащий ему пакет акций страховщика ООО «Инвест-Сити». При этом, по данным СК, конечным ее владельцем является Сергей ТИГИПКО.