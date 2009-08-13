Доходы украинских банков за 7 месяцев выросли на 44,7%

Доходы украинских банков в январе-июле выросли на 44,7% - до 84 млрд. 468,401 млн. грн., расходы – на 93,4% - до 102 млрд. 828,891 млн. грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, на 1 августа 2009 года отрицательный финансовый результат украинских банков составил 18,4 млрд. грн.. В Нацбанке объясняют это продолжением роста расходов банков темпами, превышающими темпы роста доходов.

Также сообщается, что процентные доходы украинских банков по итогам января-июля 2009 года составили 72 млрд. 250,439 млн. грн., комиссионные доходы – 8 млрд. 973,451 млн. грн.

Процентные расходы украинских банков за январь-июль т.г. составили 39 млрд. 844,190 млн. грн., комиссионные расходы – 1 млрд. 589,074 млн. грн. Основной долю в структуре расходов банков занимают отчисления в резервы под активные операции, которые на 1 августа достигли 41,4 млрд. грн. (40% расходов).