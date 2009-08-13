НБУ: 0,5% базовой инфляции - самый низкий показатель

Рост базовой инфляции (изменение цен продовольственных товаров с высокой степенью обработки, непродовольственных товаров, за исключением топлива, а также услуг, цены на которые не регулируются административно - УНИАН) в июле составил 0,5% (с начала года – 10,7%), что является самым низким значением с мая 2007 года.

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины «Анализ инфляции (июль 2009)», обнародованном на сайте банка.

Согласно отчету, в условиях падения потребительского спроса и, соответственно, давления на цены в сторону их уменьшения, рост базовой инфляции в июле объясняется продолжением действия эффекта повышения цен на табачные изделия (вызвано повышением ставок акцизного сбора в июне) - на 7,1% за месяц (вклад в индекс потребительских цен (ИПЦ) – 0,2 п.п.).

Также сообщается, что относительная стабильность курса гривни к доллару США выступала основным фактором удержания на низком уровне узкой базовой инфляции (изменение цен непродовольственных товаров, за исключением топлива, индикатор импортированной инфляции - УНИАН), которая отображает прямое влияние валютного курса на развитие инфляционных процессов (за месяц – 0,1%; с начала года – 9,2%).

По данным НБУ, снижение не базовой инфляции (изменение цен продовольственных товаров, которые не прошли промышленной обработки, административных услуг и топлива – УНИАН) в июле на 0,8% происходило под воздействием сезонного снижения цен на продовольственные продукты, которые не прошли промышленной обработки (-1,1% за месяц, вклад в ИПЦ «-» 0,3 п. п.) и снижения тарифов, которые регулируются административно (-0.8% за месяц; вклад в ИПЦ «-» 0,1 п. п.).

Нацбанк отмечает, что уменьшение индекса цен производителей (ИЦП) в годовом измерении (на 2,8 п. п. до «-» 3.7%) состоялось, в основном, за счет эффекта статистической базы. В июле наблюдалась разнонаправленная динамика ценовых изменений. Рост цен (на 0,7%) был в значительной степени обусловлен ростом цен на нефть и продукты ее переработки, а также незначительной девальвацией курса в июне.

Снижение потребительских цен на 0,1% в июле Нацбанк объясняет традиционным для данного месяца сезонным уменьшением цен на продовольственные товары. При этом существенное влияние на июльскую инфляцию оказала приостановка решения о повышении тарифов на услуги ЖКХ в Киеве.

Как сообщал УНИАН, в Украине дефляция в июле 2009 г. к июню 2009 г. составила 0,1%.

По отношению к июлю прошлого года инфляция в июле т.г. составила 15,5%. С начала года инфляция составила 8,5%.

Инфляция за январь-июль 2009 г. к аналогичному периоду 2008 г. составила 17,3%.

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в июле, по сравнению с июнем т.г., составил 0,7%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 4,9%.

Цены промпроизводителей в июле против июля 2008 года снизились на 3,7%, в январе-июле против аналогичного периода 2008 года – выросли на 7,2%.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в июне составила 1,1%, с начала года – 8,6%. Инфляция в январе–июне 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составила 17,6%, июнь к июню – 15%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).