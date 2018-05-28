Российский капитал в Украине: Кремль будет защищать бизнес, а бизнес - Кремль

В своем обращении к Виктору Ющенко, президент РФ Дмитрий Медведев среди прочего упрекнул украинскую власть в нарушении имущественных прав российских инвесторов в Украине. Примечательно, что еще в апреле с.г. аналогичные претензии украинскому Премьер-министру высказывал глава российского правительства Владимир Путин. Регулярные заявления подобного содержания свидетельствуют, что российский капитал таки чувствует себя ущемленным в Украине, а учитывая масштаб его присутствия и влияния, игнорировать его интересы отечественным властям не удастся.

Украинская власть, открывая экономику страны для иностранных инвесторов, допустила очень серьезную ошибку. Как и другие восточно-европейские страны, она не смогла удержать баланс между присутствием в стране национального, западного и российского капитала. Правда в отличие от стран ЦВЕ, которые настежь открыли дверь для западных транснациональных корпораций (ТНК), Украина в большей мере лояльно относилась к российским инвесторам.

Как и представители любой другой страны, они вносят определенный положительный вклад в повышение инвестиционной активности, рост ВВП, увеличение поступлений в бюджет и повышение уровня занятости. Вместе с тем, отличительной чертой российского капитала продолжает оставаться высокий уровень политизации сравнительно с капиталом других стран. В связи с этим, переход отдельных секторов экономики под его контроль сформировал ряд объективных рисков и вызовов для экономической безопасности страны, проявления которых сегодня мы можем наблюдать.

Украина, как и все постсоветское пространство, является одним из приоритетных направлений экспансии российского капитала. Этот вектор обусловлен как политическими целями Кремля, так и сугубо экономическими интересами российского бизнеса в Украине.

Российские приоритеты на заре независимости: нефтянка, машиностроение, телекоммуникации...

На территории Украины российский капитал появился в середине 1990-х годов, едва сумев окрепнуть на Родине. Более того, отдельные российские бизнесмены приехали в Украину без ничего, но с связями и желанием заработать деньги в приватизационном хаосе тех лет. На первом этапе этот процесс происходил хаотически и бессистемно. Российские инвесторы не имели четко выраженных направлений и экономических целей, а собирали все, что попадалось под руку. Лишь с конца прошлого десятилетия начинает прослеживаться определенная субординация приоритетов российского капитала, что очевидно было связано с установлением четкого контроля над этим процессом со стороны властей.

Первой украинской областью, которая стала ярко выраженным объектом экспансии российского капитала, была украинская нефтеперерабатывающая промышленность. В 1998-2001 гг. российские инвесторы получили контроль над тремя наибольшими украинскими нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) - Лисичанским, Херсонским и Одесским. Еще один - Кременчугский - перешел в собственность российских инвесторов еще в 1994 г. Для сравнения, суммарная проектная мощность двух оставшихся отечественных НПЗ 20 раз меньше четырех российских.

В общей сложности, российский капитал в 2001-2006 гг. контролировал более чем 90% проектных мощностей украинской нефтепереработки, 85% поставок нефти и 70% розничного рынка. Лишь после смены владельцев на Херсонскому и Кременчугскому НПЗ доля российского капитала в нефтеперерабатывающей промышленности снизилась до 40%. Однако, учитывая, что Украина так и не диверсифицировала поставки сырья на НПЗ, зависимость вот российской нефти все еще остается критическим. Доминирующая роль российского капитала привела к злоупотреблениям на рынке нефтепродуктов, которые проявлялись в монополизации рынков и регулярных бензиновых кризисах, проявления которых мы сегодня отчетливо видим.

Кроме нефтяной промышленности, в 1998-2002 гг. российские инвесторы проявляли активный интерес к украинским СМИ. Тот факт, что акционерами наибольших компаний данной сферы были российские нефтяные ТНК (именно они к тому времени закрепились в Украине), свидетельствует о наличии политической подпочвы экономической экспансии в данный период. Интерес к СМИ длился недолго, после чего начал угасать. Это, скорее всего, связано с общим переосмыслением российской информационной политики в Украине. В частности, сегодня функцию рупора российских интересов очень эффективно выполняют украинские партнеры, владеющие крупнейшими национальными СМИ.

В 2001-2004 гг. в Украине начинается экспансия российского капитала новой волны. Интересы российских бизнесменов смещаются в сторону машиностроения, электроэнергетики и информационных технологий. Очевидно, это связано с тем, что в этот период политические факторы начинают терять свое приоритетное влияние, а основная мотивация проникновения россиян в Украину связана с созданием транснациональных интегрированных производственных цепочек, расширением рынков сбыта, региональной и отраслевой диверсификации бизнеса. Это подтверждает и резкое увеличение российских инвестиций в украинскую экономику, которые за этот промежуток времени выросли почти втрое, чем за предыдущие десять лет.

В этот период российский капитал почти полностью поглотил алюминиевую отрасль Украины, сумел закрепиться в горнодобывающей промышленности, проник на наибольшие объекты украинского транспортного машиностроения, начал активно осваивать украинскую электроэнергетическую и газовую инфраструктуру, приобрел ряд стратегических активов в телекоммуникационной сфере.

Россия в "оранжевой" экономике Украины: судостроение, ГМК, финансы...

Новый качественный этап российской экспансии начался после Оранжевой революции. В.Ющенко, пытаясь демонстрировать определенную лояльность к Кремлю (на украинских президентских выборах-2004 креатурой Кремля считался Виктор Янукович, и после его скандального проигрыша на выборах Украина деликатно давала понять России, что шарахаться от новой власти не стоит - Ред.) отказался от реприватизации тех предприятий, собственниками которых были российские акционеры, даже несмотря на то, что отдельные предприятия перешли в их собственность с вопиющими нарушениями украинского законодательства.

В 2005-2009 гг. параллельно с проникновением в новые ниши экономики страны прослеживаются четкие приоритетные векторы экспансии. При этом, если раньше российские инвесторы старались консолидировать контроль над всей областью, то теперь – только над крупнейшими объектами. Российской капитал эффективно интегрирует их в свои транснациональные компании или использует при воспроизведении замкнутых технологических циклов советского периода, тем не менее, при этом учитывается также политический запрос власти, которая с помощью контроля над стратегическими точками экономики получает возможность реализовывать свои интересы.

Подтверждением такой стратегии есть тот факт, что с 2005 г. российские бизнесмены, которые считаются близкими к руководству РФ, осуществили ряд поглощений стратегически важных украинских активов в судостроении, энергомашиностроении и транспортном комплексе. В частности, российский капитал установил контроль над большинством стратегических судостроительных предприятий Украины. По количественным оценкам, он контролирует свыше 70% предприятий в торговом судостроении и около 60% – в военном (!). Российские бизнес группы также активно покупают предприятия энергетического машиностроения и устанавливают контроль над теми, которые все еще находятся в государственной собственности.

Кроме того, российский бизнес проник в горно-металлургический комплекс, который до последнего времени оставался единственной областью с сильными позициями отечественного капитала. В 2007 г. Evraz Group приобрела горно-металлургические активы группы «Приват», а российский «Смарт холдинг», объединив активы с «Метинвест», стал миноритарным акционером крупнейшей металлургической компании Украины. Стоит также вспомнить, что инвесторы РФ безуспешно пытались поглотить две крупнейшие металлургические компании Украины – корпорацию «ИСД» и «Интерпайп». В обоих случаях украинским акционерам отводилась роль миноритарного акционера и соответственно отстранение от оперативного управления бизнесом.

Начиная с 2005 года, россияне также очень заинтересовались финансовым сегментом экономики. Если на первом этапе, это было оправдано, то сегодня российские инвесторы, контролируя львиную долю банковской системы, могут влиять на финансовые процессы в стране. В прошлом году, российские инвесторы существенно укрепили свои позиции. До начала финансово-экономического кризиса на 1 сентября прошлого года доля иностранного капитала в уставном капитале банков составляла около 36%. При этом, наибольшую часть в общей составлял именно российский капитал (17,4%). К слову, за первое полугодие 2008 г. объем российского капитала в банковской системе Украины вырос в 2,6 разы до 3,8 млрд. грн.

В целом российскому капиталу принадлежит 13 украинских банков, 3 из которых входят в десятку крупнейших банков Украины. К слову, ни одна другая страна (кроме собственно Украины) не имеет контроля над большим количеством крупнейших банков Украины. Ситуацию усугубляет тот факт, что инвестором ПИБа, перешедшего под контроль россиян в прошлом году, выступил еще один госбанк РФ «Внешэкономбанк», главой набсовета которого является Владимир Путин. Российское государство намерено влить в ПИБ около миллиарда долларов, что укрепит его позиции в первой десятке украинских банков, при том, что на данный момент его доля в украинской банковской системе уже составляет почти 25%. Помимо того, что украинские банки теряют значительную часть клиентов в лице предприятий, контролирующихся российскими инвесторами, которые как по указке переводят счета в российские банки, Украина понесет дополнительные издержки в обслуживании обязательств перед российскими торговыми партнерами. Особенно пессимистично ситуация будет выглядит в случае перевода расчетов за российские энергоносители (нефть, газ, коксующийся уголь, атомные ТВС) с доллара в рубль.

Российский капитал в Украине: дорогие гости, вам хозяева не мешают?

Чрезмерно благоприятные условия для российского капитала и лояльность к нему украинской власти привели к тому, что он занял доминирующие позиции во многих стратегически важных секторах отечественной экономики. При этом, несмотря на то, что по разным оценкам, россияне контролируют в Украине около 20-23% крупнейших предприятий страны, официальная статистика показывает, что объем прямых российских инвестиций в Украину составляет только 2,1 млрд. долл, или всего 5,6% от общего объема ПИИ. Данная сума является меньшей, чем одна сделка по поглощению формально немецким капиталом одного металлургического завода «Криворожстали».

Явно заниженные объемы российских инвестиций в Украину очевидно обусловлен активным использованием инструментов теневой приватизации, на что украинская власть закрывала глаза. Последняя изобилует широким спектром механизмов установления имущественного контроля над отечественными предприятиями в обход действующего законодательства, в частности: участие в безальтернативном приватизационном конкурсе; размытие госпакетов акций (зафиксированы случаи размывания контрольного пакета акций государства); приватизация через доведение госпредприятий до банкротства; использование в приватизации офшорных компаний, контроль над украинскими предприятиями через украинских бизнесменов (так называемых «меньших партнеров») и пр.

Очевидно, что если начать ревизию российского капитала в Украине, то значительную часть инвесторов можно лишить прав на украинские активы за нарушения, допущенные ими в процессе приобретения. Однако, В.Ющенко за время своей каденции решил не идти на подобные конфликты. Именно поэтому в данном контексте, критические заявления российских властей кажутся весьма странными. В то же время, если российский капитал таки чувствует себя ущемленным в Украине, то украинские власти должны максимально сгладить конфликт, в противном случае они могут утратить контроль над ситуацией во многих секторах экономики, свидетельством чего является нынешняя ситуация на топливном рынке. Совпадение или нет, но именно накануне 11 августа (день появления Обращения Медведева), цена на самый ходовой бензин в Украине преодолела психологическую отметку в 7 гривень за литр. Причем, резкий рост отметился разом по всей стране, а в некоторых городах цены выросли на 30-40 копеек практически за ночь.

Украина продолжает проявлять дипломатичность в отношении российского капитала, чему свидетельство и то, что в своей сегодняшнем письме к Медведеву В.Ющенко фактически обошел тему претензий насчет прав российских инвесторов, коснувшись только сотрудничества в энергетической сфере.

И все же, все политические силы должны осознать, что переизбыток капитала одной «национальности» вне зависимости от страны его происхождения является серьезной угрозой для экономического суверенитета страны.

Алексей Левицкий (для УНИАН)