Положительное сальдо внешней торговли услугами уменьшилось

В Украине положительное сальдо внешней торговли услугами по итогам января-июня 2009 года уменьшилось, по сравнению с показателем аналогичного периода 2008 года. на 28,8% – до 1 млрд. 972 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, за первое полугодие т.г. экспорт услуг составил 4 млрд. 294 млн. долл., импорт – 2 млрд. 322 млн. долл. По сравнению с январем-июнем 2008 года экспорт уменьшился на 25%, импорт – на 21,4%.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 205 стран мира.

Также сообщается, что наибольший удельный вес в общем объеме украинского экспорта составляли транспортные (65,9%), деловые, профессиональные и технические (13,3%) услуги.

По данным Госкомстата, по сравнению с первым полугодием 2008 г. экспорт услуг уменьшился на 1 млрд. 429,6 млн. долл., в т.ч. за счет уменьшения объемов услуг трубопроводного транспорта - на 640,3 млн. долл. (на 43%), деловых профессиональных и технических - на 179,3 млн. долл. (на 23,9%), вспомогательных транспортных услуг - на 173,3 млн. долл. (на 39,1%) и услуг железнодорожного транспорта - на 168,6 млн. долл. (на 22,6%). Одновременно выросли объемы услуг морского транспорта - на 57,5 млн. долл. (на 10%) и услуги по ремонту - на 15,7 млн. долл. (на 8,8%).

Также сообщается, что наибольший удельный вес в общем объеме украинского импорта услуг составляли финансовые (25,2%), деловые, профессиональные и технические (18,2%), транспортные (17,7%), государственные услуги, которые не отнесенные к другим категориям (10,7%).

Импорт услуг в Украине уменьшился против показателя первого полугодия 2008 года на 633,7 млн. долл., в т. ч. за счет уменьшения объемов услуг железнодорожного - на 147,3 млн. долл. (на 46,6%), воздушного транспорта - на 115,6 млн. долл. (на 44,9%), услуг по путешествиям - на 83,1 млн. дол. (на 42%), деловых профессиональных и технических - на 71,3 млн. долл. (на 14,5%), компьютерных - на 59 млн. долл. (на 47,5%), а также услуг, полученных частными лицам и в отрасли культуры и отдыха - на 39,7 млн. долл. (на 34,2%). Одновременно увеличились объемы полученных государственных услуг, которые не отнесены к другим категориям - на 20,5 млн. долл. (на 8,9%), услуг связи - на 13,7 млн. долл. (на 20,9%) и строительных услуг - на 9,5 млн. долл. (на 20,9%).

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в первом квартале 2009 года уменьшилось в 9 раз – до 419,7 млн. долл. против 3 млрд. 789,2 млн. долл. в январе-марте 2008 года.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 1 млрд. 442,1 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 1 млрд. 022,4 млн. против соответственно 5 млрд. 027,9 млн. долларов и 1 млрд. 238,7 долларов в первом квартале 2008 года.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2008 году составило 13 млрд. 484,5 млн. долл. против 7 млрд. 263,6 млн. долл. в 2007 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в 2008 году составило 18 млрд. 531,9 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 5 млрд. 047,4 млн. долл. против, соответственно, 11 млрд. 321,9 млн. долл. отрицательного сальдо и 4 млрд. 058,3 млн. долл. положительного сальдо в 2007 году.