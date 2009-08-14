Иена укрепляется к доллару

Курс японской национальной валюты на торговой сессии в пятницу 14 августа повышается в торой день подряд и по отношению к американскому доллару, и к единой европейской валюте. Инвесторы рассчитывают на рост спроса на валюту страны "восходящего солнца" со стороны крупнейших японских экспортеров, сообщает k2kapital..

На этом фоне иена дорожает по отношению к евро – со 136,46 иены/евро накануне вечером на торговой сессии в Нью-Йорке до 135,88 иены/евро. К доллару курс японских денег растет с 95,48 иены/доллар до 95,20 иены/доллар. Эксперты не исключают, что на следующей неделе иена может штурмовать отметку 94 иены/доллар.

Между тем, курс евро понижается по отношению к американским деньгам. Участники торгов настроены не слишком оптимистично в отношении выходящей сегодня в Европе макроэкономической статистики, в частности, данных о потребительских ценах. По прогнозам аналитиков, этот показатель понизился. Сегодня за один евро предлагают $1,4273 против $1,4292 накануне.