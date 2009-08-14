ДАЙДЖЕСТ СМИ за 14 августа 2009 г.

Украинские СМИ

Дело в материале «Opel отдают Сбербанку и Magna» сообщает, что австрийско-канадский производитель автокомпонентов Magna и российский Сбербанк урегулировали все разногласия с американским автопроизводителем General Motors (GM) и достигли соглашения о покупке 55% акций его европейской "дочки" Opel.

http://delo.ua/biznes/mirovoj-biznes/opel-otdajut-sberbanku-i-magna-128546/

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Дело публикует статью «Родовид Банк и Укргазбанк отказались возвращать долги». Национализированные Родовид Банк и Укргазбанк первыми воспользовались нормой постановления Нацбанка № 421, запрещающей убыточным банкам досрочно погашать свои долговые ценные бумаги, за исключением случаев погашения по цене ниже 50% номинала.

http://delo.ua/dengi/banki/rodovid-bank-i-ukrgazbank-vozvracshat-dolgi-128545/

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«Коммерсантъ-Украина» рассказывает, что «Политиков позвали в студию». Известный телеведущий Савик Шустер сотрудничает с украинскими политиками не только на съемочной площадке. Как стало известно Ъ, в списке соучредителей компании "Савик Шустер Студио" оказались Сергей Тигипко, Николай Рудьковский, Валерий Писаренко и Виктор Пилипишин. Привлекать политиков в подобные проекты — довольно рискованно, поскольку они будут стараться влиять на контент, считают эксперты.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1220812

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«Коммерсантъ-Украина» публикует статью «Правительство зароет 6 млрд. грн.». Госкомзем будет бесплатно выдавать акты на землю. Кабинет министров нашел эффективное применение 6 млрд грн в условиях кризиса — они будут потрачены на бесплатную выдачу госактов на право собственности на землю и увеличение ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1220811

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Российские СМИ

Известия публикуют материал «Почему в экономике весны не видно». Экспертная оценка феномена…

http://www.izvestia.ru/economic/article3131796/

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«Ведомости» публикуют статью «Мобильники снова застревают на таможне». На сей раз сотрудники ФТС проверяют, не провозят ли импортеры по несколько аппаратов в одной упаковке. Чиновники не видят в этом ничего экстраординарного, а участники рынка привычно сокрушаются о непредсказуемости российской таможни.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/08/14/209779

(УНИАН)