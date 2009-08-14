Курс доллара в комбанках – 8,30/8,41 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,30 грн./долл., продают – по 8,41 грн./долл. Курс покупки/продажи немного увеличился по сравнению с 13 августа, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,20-8,37 грн./долл., по продаже – 8,37-8,50 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках увеличился на 0,4% по сравнению с 13 августа и составляет сегодня 11,77 грн./евро, продажи – на 0,7%, до 12,06 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,40-11,94 грн./евро, по продаже – в пределах 11,99-12,30 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 13 августа немного увеличился и составляет в среднем 0,2433 грн./рубль, продажи – на 1% - до 0,2599 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,259 грн./рубль, по продаже – 0,255-0,27 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 8,30 грн./долл., продажи – 8,41 грн./долл., курс покупки/продажи немного увеличился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,20-8,35 грн./долл., по продаже – 8,39-8,50 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева немного повысился по сравнению с 13 августа и составляет 11,80 грн./евро, продажи – на 0,7% - до 12,06 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,40-11,91 грн./евро, по продаже – в пределах 11,99-12,30 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 13 августа уменьшился на 0,5% и составляет в среднем 0,2391 грн./рубль, продажи – повысился на 1,3% - до 0,2614 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,253 грн./рубль, по продаже – 0,256-0,27 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,25/8,40 грн., евро – 11,70/12,05 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,25/8,50 грн., евро – 11,60/12,30 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,20/8,40 грн., евро – 11,65/12,10 грн., рубль – 0,25/0,264 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 14 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,749, к евро – 11,075646, к российскому рублю – 0,24106.