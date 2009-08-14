МВФ проведет эмиссию SDR

Международный валютный фонд объявил, что входящие в него страны поддержали планы по проведению эмиссии специальных прав заимствования на сумму $250 млрд. с целью вливания ликвидности в глобальную финансовую систему, сообщает Dow Jones Newswires.

Эмиссия SDR, которая увеличит валютные резервы 186 членов МВФ, получила поддержку 85% голосующих стран в совете управляющих фонда, говорится в заявлении МВФ. "Размещение SDR является ярким примером согласованного многостороннего ответа на глобальный кризис, предлагая поддержку членам Фонда в трудный период", - отмечает МВФ.

МВФ планирует распределить SDR 28 августа, и каждая страна получит количество, пропорциональное ее квоте в МВФ. Планируемая эмиссия, первая с 1981 года и самая крупная в истории Фонда, будет составлять 74% от квоты каждой страны.

Поскольку глобальная экономика уже демонстрирует признаки стабилизации, некоторые политики и экономисты опасаются, что масштабное вливание ликвидности может спровоцировать инфляцию. Однако представители МВФ подчеркивают, что эмиссия эквивалентна всего 0,3% глобального ВВП, и к тому же большинство стран не обязательно сразу же конвертирует свои SDR в твердую валюту.