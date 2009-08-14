Всемирный банк может предоставить Украине кредит
12:10, 14 августа 2009Финансы
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В 400 млн. долл. для реабилитации финсектора
Делегации Украины и Всемирного банка завершили переговоры относительно первой ссуды на реабилитацию финансового сектора.
Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства финансов Украины, заем в размере 400 млн. долл. на 30 лет с пятилетним льготным периодом будет привлечен с целью урегулирования проблемных вопросов, связанных с финансовым оздоровлением банковской системы в условиях кризиса.
Согласно сообщению, заседание Совета директоров Всемирного банка по утверждению предоставления займа состоится 17 сентября 2009 года.
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