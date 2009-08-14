Межбанк: к 12:00 котировки составили 8,3830/8,3990 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 8,3630/8,4065, к 12:00 сузился спрэд – 8,3830/8,3990 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2637/54, к 12:00 цены поднялись - 0,2655/64. На российском валютном рынке курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 31,5006 (-0,4494).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4271/73, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,9380/11,9845, к 12:00 цены ушли вверх - 11,9740/11,9910.